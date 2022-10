Una vita anticipazioni: Genoveva muore? Rodrigo fa il doppio gioco

Genoveva morirà, dopo aver tentato il suicidio? Ecco le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 8 ottobre 2022

E’ troppo grande il peso di tutti i peccati che sono stati commessi e alla fine Genoveva non può che prendere una decisione: quella di togliersi la vita. Non riesce a pensare che Felipe la disprezzi così tanto, che il passato tornerà a bussare alla sua porta, che potrebbe dare un figlio all’uomo che odia di più al mondo. Ma morirà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 8 ottobre 2022, anticipazioni che ci rivelano tutto quello che succederà nell’appuntamento su Canale 5 con una puntata lunga domani pomeriggio, dalle 15 alle 16,30. Curiosi quindi di sapere cosa vedremo nelle puntate che ci aspettano in questo mese di agosto? Vi ricordiamo che domani andrà in onda la puntata 1464 di Acacias 38 e anche la prima parte dell’episodio 1465. Vediamo quindi le anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 8 ottobre 2022

Le sorelle Rubio ricevono una generosa offerta per l’acquisto del brevetto, ma si montano la testa e la rifiutano, pretendendo ancora più soldi. Felipe, ormai rassegnato, dà la liquidazione a Dori e chiede a Ignacio di trovare una sostituta. Rodrigo informa David che ha deciso di lasciargli campo libero con Valeria e gli consegna una lettera per lei, nella quale dà la benedizione al loro amore e annuncia che se ne andrà dalla Spagna; subito dopo, però, l’uomo va da Aurelio e si dice pronto ad accettare la proposta di collaborazione, a patto che Quesada tolga di mezzo David. Genoveva ingerisce un’intera boccetta di tranquillanti e perde i sensi; quando Marcelo la trova, ore dopo, la situazione è disperata e Ignacio lotta contro il tempo per evitare il peggio.

Una vita anticipazioni: Genoveva muore?

Ignacio riesce a salvare Genoveva e Marcelo si incarica di comunicare l’accaduto ad Aurelio, il quale prende molto male la notizia e appena può attacca la moglie. David è convinto che Rodrigo voglia uccidere Aurelio e confida i suoi sospetti a Valeria. Quando poi il chimico si presenta dai due per esortarli a partire quanto prima, sembra confermare i sospetti di David…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani pomeriggio su Canale 5.