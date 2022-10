Una vita anticipazioni: Fidel libera l’anarchico ma fa un grosso errore. Rischia la vita

Fidel ha deciso di ascoltare i consigli di Lolita ma sta per commettere un grave errore: ecco le anticipazioni di Una vita

Che cosa accadrà nella puntata di Una vita del sabato? Come sempre ci aspetta una puntata lunga della soap spagnola, ormai ci avviciniamo davvero al gran finale. Ci siamo quasi, tra meno di un mese Una vita saluterà per sempre il pubblico di Canale 5 con gli ultimi episodi. E allora, che cosa succederà domani, nella puntata del 22 ottobre 2022? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni, ricordandovi che domani pomeriggio prima di Verissimo vedremo in onda l’episodio 1472 di Acacias 38 e la prima parte dell’episodio 1473 della soap spagnola.

Valeria e David si preparano a partire per gli Stati Uniti, entrambi elettrizzati per la nuova vita che li attende. Con l’aiuto dei vicini, Guillermo organizza per Inma una falla, per farla sentire a casa e rallegrarla, e la donna, colta di sorpresa, si emoziona. Ramon racconta alla nuora che Fidel continua a essere implicato in operazioni losche e pericolose e Lolita, preoccupata, parla con l’uomo. Fidel dà le sue spiegazioni a Lolita che però non sembra fargli cambiare idea. Dori continua a stare poco bene e Felipe vuole aiutarla ma la situazione è parecchio complicata. Sembra che Genoveva abbia convinto Marcelo a restare al suo servizio…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 22 ottobre 2022

Alodia e Ignacio si trasferiscono nella nuova casa, con grande gioia di Josè Miguel e Bellita. Su insistenza di Luzdivina, Marcelo ci ripensa e decide di rimanere ad Acacias. Felipe aiuta Dori, affinché possa rimanere nella sua stanza in soffitta fino a che non avrà finito di scrivere la sua tesi.

Valeria e David lasciano Acacias, salutati con affetto dai vicini. Jacinto scopre con grande sorpresa che i suoi concittadini lo vogliono come nuovo sindaco del loro paese. Rosina tende una trappola a Hortensia e riesce finalmente a coglierla in flagrante tra le braccia di Pascual. Azucena annuncia a Guillermo che farà un provino per una compagnia di ballo di Parigi, gettando il giovane nello sconforto. Fidel ripensa alle parole di Lolita e alla fine decide di lasciare il giovane anarchico ma non sa che sta commettendo il più grave errore della sua vita.

Vi ricordiamo che domani la soap ci aspetta dalle 15 circa per poi dare la linea alle 16,30 a una nuova puntata di Verissimo con Silvia Toffanin.