Beautiful anticipazioni: Sheila bussa alla porta ma Steffy non è partita. E’ caos

Ecco le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani 26 ottobre 2022: il piano di Sheila non va come si aspettava

Finn sta per cadere in una trappola che suo padre e Sheila hanno studiato nel migliore dei modi. Il bel dottore è stato avvisato da Steffy e e lei ha fatto delle promesse. Quello che però non sa è che suo padre è in qualche modo anche una vittima di questa storia. Ha un segreto da scoprire e Sheila lo sta minacciando, facendo si che l’uomo possa essere facilmente manipolabile. Cosa succederà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, 26 ottobre 2022. Come avrete visto, Steffy ha dovuto lasciare Los Angeles per motivi di lavoro, non poteva farne a meno anche se avrebbe volentieri rinunciato, perchè sa bene che Sheila può essere più che pericolosa. E infatti la figlia di Ridge, avendo già toccato con mano la crudeltà della donna non sbaglia. Sheila ancora una volta è pronta ad agire e si fa minacciosa. A causa del tempo sfavorevole, il jet della Forrester Creations non decolla. Già agitata al pensiero di lasciare la città con Sheila (Kimberlin Brown) nei paraggi, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) lo ritiene un segno del destino. Cosa succederà dunque adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful, ecco le ultime news per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 26 ottobre 2022

Quinn (Rena Sofer) rassicura Eric (John McCook): la sua impotenza non intacca il loro amore ed è fiduciosa che, insieme, potranno affrontare anche questa difficoltà. Jack (Ted King) è certo che si concederà a Sheila un unico incontro con Hayes, la Carter poi sparirà dalle vite di tutti loro; Finn (Tanner Novlan) però si risente quando scopre che il padre ha già di fatto invitato Sheila…Finn sa bene di aver promesso a sua moglie che per nessuno motivo al mondo avrebbe incontrato Sheila e che mai le avrebbe concesso del tempo con il loro bambino. Ma quando qualcuno bussa alla porta, Finn capisce che è nei guai. E’ arrivata Sheila? Quello che nessuno dei presenti al momento sa però è che anche Steffy sta per tornare a casa.

Cosa succederà dunque ora? Non perdete le prossime puntate di Beautiful perchè i colpi di scena saranno davvero clamorosi.