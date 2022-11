Dramma a Beautiful: Sheila finisce in ospedale e Finn corre da lei. E’ l’inizio della fine

Sheila finisce in ospedale ma è chiaro che stia fingendo, solo Finn non se ne rende conto: ecco le anticipazioni di Beautiful

Pronti per le nuove anticipazioni di Beautiful? Ridge e Brooke sono sconvolti dal fatto che per l’ennesima volta Eric abbia deciso di perdonare Quinn e che si dia persino la colpa del tradimento di lei. Non riescono a credere che il Forrester si faccia manipolare così da Quinn. I due non immaginano che Eric è sempre più grato alla Fuller e che è felice di averla perdonata e di poter stare al suo fianco…Nessuno però sa che in realtà Quinn, seppur molto legata a Eric, prova davvero qualcosa per Carter. Cosa succederà dunque ora? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di lunedì 7 novembre 2022. Vi ricordiamo che la soap non andrà in onda alla domenica e ci aspetta invece lunedì, sempre alle 13,40.

Proprio quando Steffy e Finn si sono chiariti, l’improvvisa visita di Sheila al figlio rischia di rovinare tutto. Il medico insiste che la Carter gli stia lontana, ma Sheila sviene durante la discussione. Preoccupato, mentre chiama i soccorsi, Finn la chiama “mamma”. Steffy è certa che Finn abbia capito che Sheila non possa far parte delle proprie vite, ma Ridge e Brooke sono più realisti: il fatto che sia sua madre crea un legame che Finn potrebbe non essere in grado di spezzare, anche perché ha solo sentito parlare dei crimini di Sheila e non ha mai vissuto di persona la sua follia. Ma siamo davvero sicuri che Sheila si sia sentita male o sta mentendo come sa fare molto bene?

Beautiful anticipazioni: qual è il vero pieno di Sheila?

Nella puntata di Beautiful del 7 novembre, vedremo come la donna sta fingendo nel tentativo di manipolare Finn che proprio non può fare a meno di credere a sua madre. Ha il cuore buono e non può odiare una donna che a lui non ha fatto nulla. Steffy è delusa perchè si aspettava che suo marito comprendesse di più tutto quello che sta succedendo. Quello che Finn non immagina è che sta facendo esattamente il gioco di sua madre e che presto, tutto questo, gli si ritorcerà contro…

Finn informa Steffy che Sheila è in ospedale e non può nasconderle che fosse nuovamente a casa loro. Intanto è evidente che Sheila abbia solo finto il malore per avvicinarsi a Finn. Eric ha ascoltato Quinn dichiarare a Shauna di essere pronta a rinunciare alla passione e all’intimità fisica pur di stare accanto al marito. Eric non è deluso da Quinn anzi, vuole stare più possibile al suo fianco e si sente umiliato dal fatto di non poter dare alla donna tutto quello che vorrebbe…

Steffy è davvero amareggiata, non sa più che cosa fare con Finn, è stata tradita per l’ennesima volta. Adesso deve prendere una decisione, ma cosa farà?