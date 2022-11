Beautiful anticipazioni: Finn a un bivio, la sua decisione cambia tutto. Sheila giura vendetta

Finn da giorni è a un bivio ma sembra aver preso la sua decisione e non ci sono buone notizie per nessuno: ecco le anticipazioni di Beautiful

Zende si è reso conto, parlando con Paris, che tra Finn e Steffy le cose non stanno andando nel migliore dei modi a causa di Sheila. Alla Forrester sono tutti preoccupati per la coppia e allora il giovane ne parla con Brooke con la speranza che lei e Ridge possano fare qualcosa. Tutto però è davvero complicato e come ci raccontano le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 10 dicembre 2022, le cose andranno sempre peggio.

Cosa dobbiamo aspettarci quindi dalle prossime puntate di Beautiful? Sheila ha ottenuto quello che voleva. Finn vedendola in ospedale ha capito che vorrebbe starle vicino, che in qualche modo vorrebbe che facesse parte della sua vita, un desiderio che va in netto contrasto con quello che sta succedendo con Steffy. La Forrester non vuole neppure prendere in considerazione questa possibilità e ha tutte le sue ragioni. Come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5, Steffy faceva più che bene a non fidarsi di Sheila e la vita di molte persone, presto sarà sconvolta in modo tragico proprio a causa della follia della Carter… Ma vediamo adesso le anticipazioni con la trama della puntata di Beautiful di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 10 novembre 2022

Carter (Lawrence Saint-Victor) annuncia a Ridge (Thorsten Kaye), Eric (John McCook) e Quinn (Rena Sofer) che ha ottenuto una data per un’udienza per ottenere un ordine restrittivo contro Sheila. Steffy sembra rendersi conto di come Sheila stia manipolando tutti e non sbaglia visto che la donna ha anche manomesso i macchinari in modo che le sue condizioni sembrassero ben più gravi. Questo però sembra non cambiare le cose. Finn infatti ha preso la sua decisione: mette Steffy e suo figlio davanti a tutti e per questo dice a Sheila che non la vuole più nella sua vita. La reazione della Carter è spaventosa e come potrete immaginare, adesso la sua vendetta è pronta a colpire i Forrester. Non ci sono dubbi sul fatto che a rischiare di più, sarà proprio Steffy.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, come sempre alle 13,40 su Canale 5.