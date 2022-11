L’ultima puntata di Una vita con il gran finale: come finisce la soap di Canale 5

E' arrivato il momento di dire addio a Una vita: domani in onda su Canale 5 l'ultima puntata. Ecco come finirà la soap

E’ arrivato il momento. Ci siamo! Domani, 12 novembre 2022 andrà in onda in Italia l’ultima puntata di Una vita. Dopo sette anni di messa in onda, dopo record di ascolti, dopo aver conquistato la prima serata di Canale 5 e di Rete 4, Una vita saluta tutto il pubblico italiano che in questi anni, si è appassionato alle vicende di tutti i protagonisti di Acacias 38. Ultimi episodio nel pomeriggio del 12 novembre con l’addio a Una vita. Episodio finale 1483 per il grande addio. Nell’ultima puntata di Una vita, come vi abbiamo già raccontato nelle nostre anticipazioni, scopriremo come finirà l’avventura di tutti gli abitanti di Acacias 38.

Una vita ultima puntata: Felipe perdonerà Genoveva?

Genoveva sta per morire e chiede conforto a Felipe; quest’ultimo ammette di averla amata in passato ma le nega il perdono. La donna però è felice di aver saputo che l’avvocato ha davvero provato dei sentimenti per lei e forse adesso, può morire in pace. “Che Dio ti perdoni– le dirà l’avvocato con gli occhi lucidi- Perchè io non posso farlo“. Gabriela attende il medico ma in realtà confessa a sua madre che ha sempre sognato di vederla morire. Oggi però le cose stanno in modo diverso, sta soffrendo, perchè sua madre ha sacrificato la sua vita per salvarla.

Una vita ultima puntata: che ne sarà di Aurelio?

Dopo quello che è successo in casa di Genoveva, sotto gli occhi di Gabriela, è arrivato il momento di fare giustizia. La polizia porta via Marcelo per l’interrogatorio. Marcelo racconta agli abitanti di Acacias 38 quello che è successo, ma pensa che Genoveva non morirà.

Cayetana è ancora viva? Clamoroso ritorno per l’ultima puntata di Una vita

Poco dopo la morte di Genoveva, arriva una telefonata a Gabriela e così scopriamo che la ragazza è complice di Cayetana Sotelo-Ruz, che evidentemente è ancora viva.

Per il finale di Una vita il ritorno dell’amatissima Leonor

Pascual chiede a Hortensia di sposarlo. Leonor rientra a sorpresa ad Acacias e annuncia alla madre che si trasferirà lì insieme a tutta la famiglia. Per il pubblico di Acacias 38 che per anni si è appassionato alle storie sentimentali e non solo di Leonor, sarà bellissimo rivederla di nuovo ad Acacias. Leonor non è la sola a far ritorno a casa, anche Fabiana e Servante sono di ritorno dopo il loro viaggio. Vogliono convertire la pensione in un grand Hotel!

Quando Rosina scopre che Casilda ha aiutato sua figlia a organizzare la sorpresa si rende conto di aver sbagliato a trattarla male negli ultimi giorni.

Il gran finale per tutti i protagonisti di Una vita

Felipe comunica a Dori che andrà a Ginevra con lei. Casilda decide di mettersi in affari con Susana e Rosina. Lolita annuncia a Ramon che vuole portare avanti l’amicizia con Fidel; il suocero le concede il suo benestare. Tutto il vicinato festeggia Bellita per l’onorificenza che ha ricevuto; la cantante, a quel punto, esegue un brano dedicato ad Acacias. La soap si concluderà per sempre non prima di un salto temporale… nel presente! Ma prima rivedremo tutti i protagonisti che in questi anni sono stati amatissimi anche in Italia!

Felipe arriva ad Acacias 38 nel presente e nelle scale incontra Lolita…I due parlano delle persone che hanno vissuto in quella casa molti anni prima…