Beautiful anticipazioni: Carter e Quinn scioccati dalla proposta indecente, Donna pronta ad agire

Ecco tutto quello che succederà nelle prossime puntate di Beautiful: le anticipazioni per il 14 novembre 2022

Dopo aver avuto un faccia a faccia con Ridge, Carter non si aspettava di ricevere da Quinn le notizie che la donna le ha dato. La Fuller gli ha spiegato che Eric, in qualche modo, concede la sua benedizione alla coppia, purchè resti solo una cosa di letto. Eric infatti non può soddisfare da quel punto di vista sua moglie ma vuole che lei sia lo stesso felice. Una proposta shock che lascia tutti e due senza parole. Che cosa decideranno di fare? E che cosa potrebbe succedere se altre persone venissero a conoscenza di questo patto? Cerchiamo di capirlo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di lunedì 14 novembre 2022. Pronti per scoprire tutti i dettagli con le ultime news da Los Angeles?

Beautiful anticipazioni: la trama del 14 novembre 2022

Carter e Quinn vengono colti di sorpresa quando Eric propone che l’avvocato lo sostituisca nella sua vita sessuale con la moglie. Intanto Liam e Wyatt si ritrovano a parlare proprio del matrimonio della Fuller con Eric. L’argomento di conversazione è lo stesso per le sorelle Logan, quando Brooke e Katie fanno ammettere a Donna i suoi sentimenti per Eric. Brooke e le sue sorelle si spingono fino a telefonare ad Eric per esprimere la propria contrarietà alla sua relazione con Quinn…Non sanno che l’uomo ha appena dato il permesso a sua moglie per stare con un altro uomo, non potendo darle tutto quello che vorrebbe. Ma che cosa succederà adesso? Non ci resta che attendere le prossime puntate di Beautiful. Tra l’altro, le puntate della soap americana in onda nel mese di novembre in Italia, come vi abbiamo già raccontato, saranno ricchissime di colpi di scena e la story line che riguarda Sheila e Finn avrà un epilogo drammatico e inaspettato. Seguite quindi le nostre anticipazioni per restare sul pezzo e non perdervi nessun passaggio!