Beautiful anticipazioni: Deacon cacciato da Liam ripensa a Sheila, il duo diabolico è servito

Deacon viene cacciato dalla Forrester da Liam e non la prende benissimo: pronto ad allearsi con Sheila? Ecco le anticipazioni di Beautiful

Che cosa accadrà nella puntata di Beautiful in onda il 21 dicembre 2022? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Possiamo dirvi anche, prima di passare alle anticipazioni della soap americana, che Beautiful ci terrà compagnia anche alla vigilia di Natale. Andrà in onda il 24 dicembre mentre si fermerà il 25. E ora torniamo a Los Angeles. Avrete capito che presto succederà quello che i Forrester mai avrebbero potuto immaginare: Deacon e Sheila si sono ritrovati a bere insieme e la Carter ha fatto una proposta indecente al padre di Hope. L’ex di Brooke accetterà di allearsi con Sheila con il solo scopo di annientare i Forrester?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 21 dicembre 2022

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) spera che Hope (Annika Noelle), trovandosi in una situazione simile a quella di Finn (Tanner Novlan), segua l’esempio del medico e allontani Deacon (Sean Kanan); in seguito, Steffy ne parla proprio con Finn. La giovane Forrester però non sa che in realtò suo marito, si era proprio sfogato con Hope e le aveva detto della sua viglia di conoscere meglio Sheula…Liam (Scott Clifton) è del parere che Hope debba tenere Deacon lontano dalla loro famiglia. Sheila (Kimberlin Brown) e un Deacon alquanto ubriaco si confrontano sul disprezzo che entrambi ricevono dal clan dei Forrester. Alla fine Deacon decide di presentarsi alla Forrester per incontrare Hope ma trova Liam che lo caccia un malo modo. Deacon inizierà a pensare che forse Sheila aveva ragione? Nel frattempo Paris che sta cercando una casa, sembra averla trovata. E’ Thomas a subaffittarle il suo appartamento. E’ l’inizio di un pericoloso avvicinamento?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani come sempre alle 13,40 su Canale 5.