Beautiful anticipazioni, due giorni di stop poi si torna. Carter vuole scappare con Quinn

Carter ha deciso di fare una proposta a Quinn: La Fuller accetterà? Ecco le anticipazioni di Beautiful che torna dopo le feste

Che cosa accadrà nella puntata di Beautiful in onda il 27 dicembre 2022? Vi ricordiamo che la soap si ferma per Natale e Santo Stefano e torna in onda il martedì. Piccola pausa per Beautiful che chiuderà l’anno alla grande in Italia, con episodi ricchi di colpi di scena. Avrete già capito che nelle prossime settimane si svilupperà tutta la story line che vede Deacon e Sheila protagonisti e infatti, succederà davvero di tutto visto che dalla Carter, ci si può aspettare qualsiasi cosa…Deacon sperava che Hope gli avrebbe dato una seconda possibilità il problema è che intorno a lei ci sono persone che non vedono di buon occhio questa situazione. Liam, Brooke e Ridge non si aspettano nulla di buono dal ritorno di Deacon a Los Angeles…Sheila sembra comprendere la situazione in cui Deacon si trova e per questo tra i due, nascerà un sodalizio…Nel frattempo Thomas ha deciso di fare una proposta a Paris e la ragazza sembra valutare, e forse accetterà di andare a vivere nell’appartamento del Forrester…Ma vediamo adesso le anticipazioni per la prossima puntata della soap di Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama del 27 dicembre 2022

Paris accetta di condividere l’appartamento con Thomas, nell’attesa che lui compri una casa nuova; Zende non sembra però molto entusiasta. E forse il giovane ha già intuito che la sua relazione con Paris, è a rischio… Quando Quinn va da Carter a comunicargli la decisione presa col marito, Carter la sorprende chiedendole di fuggire con lui.

Carter confessa a Quinn il suo amore e vuole scappare via con lei, ma la donna non accetta l’idea di abbandonare il marito e lo lascia. Nel frattempo Bill dice a Katie di essere cambiato e di voler passare il resto della vita con lei. Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta il 27 dicembre su Canale 5 come sempre alle 13,40.