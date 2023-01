Beautiful anticipazioni: Eric e Donna, torna la coppia? L’amore non si cancella

Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 2 gennaio 2023: torna la coppia formata da Eric e Donna?

Come inizia il nuovo anno per i protagonisti di Beautiful? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate in onda su Canale 5. Piccola pausa per Beautiful nel giorno di Capodanno ma domani, 2 gennaio 2022, la soap americana torna puntuale come sempre su Canale 5. E allora: curiosi di sapere che cosa sta per succedere? Come avrete visto negli ultimi episodi della soap, Quinn ha preso la sua decisione e ha scelto Eric. Ha interrotto la sua relazione con Carter e ha deciso di essere fedele solo a suo marito. Ridge non sa ancora che cosa fare con suo padre, anche se Quinn ha preso la sua decisione. Resta il fatto che la donna ha avuto una relazione con un altro uomo…

Dopo aver appreso della temporanea convivenza tra Paris (Diamond White) e Thomas (Matthew Atkinson), Hope (Annika Noelle) si domanda se Zende (Delon De Metz) sia veramente d’accordo. Intanto una notte d’amore sembra rafforzare il rapporto tra Paris e Zende. Katie (Heather Tom) sembra provare una nuova empatia nei confronti di Carter Walton (Lawrence Saint-Victor)….Ma vediamo adesso quello che accadrà nella puntata di Beautiful di domani. Ecco per voi le anticipazioni.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 2 gennaio 2022

La notizia che Quinn ed Eric siano una coppia più unita che mai arriva anche alle sorelle Logan. E così Donna, prova a pensare a come sarebbe la sua vita al fianco dell’ex…Donna a quanto pare prova ancora qualcosa per Eric e non riesce a nascondere i suoi sentimenti. La Logan spiega che prova un sentimento forte, pensa di essere davvero innamorata di Eric e ne parla anche con Brooke. Quello che le due sorelle non sanno è che il Forrester sta ascoltando la loro conversazione…Le parole di Donna potrebbero turbare Eric?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, come sempre alle 13,40 su Canale5.