Beautiful anticipazioni: Donna pronta a rischiare si dichiara a Eric

Per Donna è arrivato il momento di dichiarare a Eric tutto il suo amore: cosa farà il Forrester? Ecco le anticipazioni di Beautiful

Pronti per scoprire cosa vedremo nelle prossime puntate di Beautiful? L’appuntamento dedicato alle anticipazioni di Beautiful arriva come sempre puntuale come la prima notizia: domani la soap americana non andrà in onda. Il 6 gennaio 2023, giorno della Befana, Beautiful si prende una pausa ma torna con un doppio appuntamento il 7 gennaio. Sabato torna anche Verissimo e cambia quindi la programmazione di Canale 5 con Beautiful e Terra amara che anticiperanno il programma di Silvia Toffanin…Ma vediamo adesso che cosa accadrà nelle prossime puntate della soap di Canale 5. Come avrete visto, Donna ha confidato a sua sorella Brooke di provare ancora qualcosa per Eric. Dal canto suo il Forrester ( che ha ascoltato suo malgrado la conversazione) non può che essere legato a Quinn, visto che la Fuller ha deciso di lasciare Carter…Ma l’affetto che prova per Donna è sempre stato molto forte e il Forrester, non può fare a meno di pensare che la Logan gli sia indifferente. Cosa accadrà adesso? Mentre Eric pensa a Donna, Steffy e Liam devono tenere d’occhio Hope e Finn. Hanno infatti paura che possano commettere un errore permettendo a Sheila e a Deacon di fare qualcosa di pericoloso per tutta la famiglia…

Beautiful anticipazioni: la trama del 7 gennaio 2023

La soap americana quindi ci aspetta sabato con un doppio episodio. Nel primo episodio di Beautiful in onda il 7 gennaio, vedremo Brooke parlare con Eric. La Logan ha deciso di intercedere per sua sorella con Eric, ricordando al suo ex marito quanto fosse speciale il loro legame. Eric ne è lusingato anche perchè non ha mai dimenticato tutto quello che ha vissuto al fianco di Donna. Nel secondo episodio di Beautiful in onda il 7 gennaio, vedremo invece la Fuller parlare con Shauna. Quinn confesserà alla madre di Flo di essere ancora legata a Carter. Ha deciso di lasciarlo ma non può negare di provare qualcosa di molto forte per l’avvocato. Non sa come gestire la cosa. Donna decide di rompere gli indugi e si dichiara a Eric…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta il 7 gennaio dalle 13,40 alle 14,30 su Canale 5.