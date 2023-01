Beautiful anticipazioni: Sheila e Deacon sognano di vedere Finn e Hope sposati

Ecco le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 11 gennaio 2023: Hope e Finn potrebbero essere una coppia?

Tornano le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 11 gennaio 2023. Finn (Tanner Novlan) e Hope (Annika Noelle) si confrontano sulla possibilità che la relazione tra Deacon (Sean Kanan) e Sheila (Kimberlin Brown) sia reale e non una recita: i due sono propensi a crederci. Ed effettivamente, per quanto i due si siano accordati, sembra essere davvero nato qualcosa ma che cosa? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani 11 gennaio 2023. Come avrete visto in questi giorni sta succedendo un po’ di tutto a Los Angeles, dove Eric pensava di esser tornato molto attivo dal punto di vista degli impulsi e invece…Una nuova delusione in arrivo per il Forrester mentre Brooke continua a credere che sia Donna la persona migliore per il padre di Ridge e spera che sua sorella possa in qualche modo riconquistare il cuore dell’ex…Ma al momento, Eric sembra essere totalmente preso dalla Fuller…Che cosa accadrà dunque ora?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 11 gennaio 2023

Sheila e Deacon parlando di quello che sta succedendo tra loro ma anche della particolare armonia che è nata tra Finn e Hope e iniziano a fantasticare sul fatto che i due potrebbero avere una storia… Intanto Brooke (Katherine Kelly Lang) cerca di spingere Eric (John McCook) verso Donna (Jennifer Gareis), ipotizzando che la causa della sua disfunzione erettile sia Quinn (Rena Sofer) e non un problema fisico. Quinn confida a Shauna (Denise Richards) che Eric non è riuscito a fare l’amore con lei, nonostante fosse misteriosamente dell’umore giusto. Tuttavia è fiduciosa sulla solidità del loro rapporto. Quinn non sa che Eric era particolarmente euforico per via della conversazione con Donna…E’ la Logan a dare il giusto stimolo allo stilista, qualcosa che sua moglie non sa più offrirgli? Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta in onda domani come sempre alle 13,40 su Canale 5.