Beautiful anticipazioni americane 2023: Quinn addio, tutta la verità

Beautiful anticipazioni americane 2023: Quinn se ne va, tutto quello che succederà nei prossimi mesi in Italia

Che cosa succederà nelle puntate di Beautiful presto in onda in Italia? Possiamo raccontarvelo grazie alle anticipazioni che arrivano dalle puntate americane della soap in onda nel 2023. Torna quindi la nostra rubrica dedicata alle ultime news da Los Angeles, “Beautiful anticipazioni americane 2023″. Daremo quindi uno sguardo a quello che sta succedendo nelle puntate americane della soap per raccontarvi cosa accadrà nei prossimi mesi in Italia. In questi giorni, è in corso nel nostro paese la story line che riguarda Quinn. La Fuller è ancora la moglie di Eric e ha appena scoperto che il Forrester nutre un qualche interesse per Donna, capace di riaccendere i suoi bollenti spiriti. Nelle prossime puntate vedremo che questa story line finirà nel modo peggiore per la Fuller che non sarà più la moglie di Eric. E dovremo aspettare diversi mesi prima di scoprire che Quinn è ancora molto innamorata di Carter e che vuole stare con l’avvocato. E poi che cosa succederà? Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful ci rivelano quello che molto presto accadrà in merito a tutta questa vicenda. Quinn infatti sta per lasciare la soap. Il motivo? Rena Sofer, questo il nome dell’attrice che interpreta Quinn nella soap americana, non ha ottenuto un rinnovo contrattuale che potesse interessarle. Pare infatti che gli autori, almeno per questo 2023, non siano interessati a creare delle dinamiche che vedano la Fuller centrale. Chi segue le ultime news dagli States sa bene che in questo periodo nelle puntate americane della soap ci sono Taylor e anche Sheila, due donne protagoniste. Non c’era quindi spazio per Rena Sofer e per il personaggio di Quinn per cui alla fine, insieme hanno deciso di chiudere il capitolo. Forse gli sceneggiatori si aspettavano una decisione diversa da parte della Fuller, un ruolo marginale visto che non hanno pensato a un addio in grande stile.

Infatti Quinn Fuller uscirà di scena lasciando molti dubbi nello spettatore che la vedrà scomparire da un momento all’altro.

Beautiful anticipazioni puntate americane 2023: l’addio di Quinn

La domanda che i fan della soap americana quindi si fanno è: come uscirà di scena Quinn? E noi cerchiamo di spiegarvelo. Quinn avrà una relazione con Carter e i due sembreranno essere felici fino a quando improvvisamente, un giorno per caso, Quinn se ne andrà per non tornare più a casa. Saranno gli altri personaggi, nel corso di alcune conversazioni a spiegare i motivi per i quali Quinn alla fine è andata via. Nel corso del tempo, anche grazie ad alcune conversazioni tra Shauna e Carter scopriremo che forse la Fuller si è resa conto della differenza di età con Carter che magari voleva una famiglia e lei non era in grado di dargli dei figli. Gli sceneggiatori hanno dovuto improvvisare visto che la Fuller non ha trovato soluzioni contrattuali o meglio la Sofer, ha deciso di non essere più Quinn.

Chi amava questo personaggio dunque per qualche mese ne dovrà fare a meno. Ma i veri fan di Beautiful sanno bene che a Los Angeles tutto può succedere per cui mai escludere un ritorno in grande stile, potrebbe accadere…