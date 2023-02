Beautiful anticipazioni: tutti pazzi di Paris, anche Carter?

Paris e Carter molto presto saranno una coppia? Ecco tutte le anticipazioni di Beautiful dalle puntate americane della soap di Canale 5

Paris e Carter sono una delle coppie del 2023 di Beautiful?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful! Grazie a quello che sta succedendo nelle puntate americane della soap, possiamo dirvi tutto quello che accadrà in Italia in questi mesi.Dalle anticipazioni delle puntate americane di Beautiful a quelle degli episodi in onda su Canale 5, visti ogni giorno da quasi 3 milioni di spettatori. Oggi ci occupiamo del personaggio di Paris. Da quando la sorella di Zoe è arrivata a Los Angeles, tutti gli uomini che ha incontrato, hanno perso la testa per lei. Eppure di Paris sappiamo ben poco. In queste puntate di Beautiful italiane, la vediamo corteggiatissima da Thomas. Il Forrester sembra aver preso una sbandata per lei ma, come scopriremo nei prossimi episodi, questa storia, non decollerà mai. Paris sembrava essere molto attratta da Finn, per questo aveva deciso di non vivere più con Steffy e il bel dottore. Ma neppure quella story line ha avuto poi uno sviluppo. In tutto ciò, Paris è fidanzata con Zende, come ha ribadito anche a Thomas e come farà prossimamente, quando deciderà di allontanare Thomas e rinunciare al suo corteggiamento. Il Forrester si renderà conto che con Paris non ci sono speranze e alla fine desisterà. Ma per un corteggiatore che si tira indietro, ce n’è un altro che entra in gioco. Di chi parliamo? Come avrete capito, di Carter…

Beautiful anticipazioni: Carter e Paris saranno una coppia?

Come rivelano le anticipazioni di Beautiful, nelle prossime puntate, l’avvocato metterà Zende in guardia circa la convivenza tra Thomas e Paris: dato il passato discutibile del cugino, Zende non dovrebbe sentirsi a suo agio nel vederlo passare troppo tempo con la sua amata. Paradossalmente, tuttavia, il pericolo per Zende non arriverà da Thomas, bensì dallo stesso Carter! Dimenticata la parentesi Quinn e dimenticato anche il feeling con Katie, Carter a quanto pare, metterà i suoi occhi su Paris…

Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle prossime puntate della soap, Zende deciderà di fare la proposta a Paris. La ragazza non vuole sposarsi così giovane e quando Carter le dirà quelle che sono le intenzioni del giovane stilista, lei lo anticiperà, parlando appunto di quanto sia poco conveniente rovinare tutto con un matrimonio, visto che sono così giovani. Zende, a quel punto, preferirà non fare la proposta, ma sarà sorpreso quando Paris lo incoraggerà a frequentare anche altre donne. Insomma, una vera e propria retromarcia da parte di Paris e una doccia fredda per Zende. Un amore libero anche in quel di Los Angeles a quanto pare…Per Paris però tutto cambierà quando tra lei e Carter inizierà qualcosa, qualcosa che potrebbe modificare la sua idea tanto da portarla ad accettare questa volta una proposta di matrimonio. Ebbene si, presto Carter e Paris diventeranno una coppia e decideranno anche di sposarsi. Ma ci saranno dei nuovi colpi di scena che lasceranno tutti senza parole! Continuate a seguirci per tutte le news dal mondo di Beautiful e le anticipazioni dalle puntate americane della soap di Canale 5.