Salta la puntata di oggi de Il Paradiso delle signore: ecco perchè il 13 febbraio 2023 la soap non va in onda

Si cambia la programmazione di Rai 1. Non si capisce bene per quale motivo, visto che queste elezioni regionali hanno lo stesso appeal di un film in decima visione. La Rai fa servizio pubblico, pare, e Il paradiso delle signore oggi 13 febbraio 2023 non va in onda. Non bastano i canali di all news, non bastano i programmi di politica ma serve anche un approfondimento su Rai 1, nel pomeriggio in cui fioccano ancora le polemiche sanremesi che avrebbe potuto portare nuovi record di ascolti alla prima rete. Ma va così, decisione presa. Ne risentirà certamente tutto il pomeriggio: Oggi è un altro giorno andrà in onda dalle 14 alle 14, 50 per poi dare la linea a un approfondimento con le ultime notizie da Lazio e Lombardia ( tra l’altro con Serena Bortone sul pezzo, si sarebbe potuto informare in modo adeguato il pubblico ). Il programma dunque viene tagliato di almeno 50 minuti. Questa non è la sola novità del pomeriggio. Come detto in precedenza infatti, Oggi è un altro giorno andrà in onda a metà ma a saltare è Il Paradiso delle signore. La soap vista mediamente da 2 milioni di spettatori ogni giorno, oggi non sarà trasmessa. Lo speciale TG1 andrà in onda fino alle 17 per poi dare la linea ad Alberto Matano che andrà invece regolarmente in onda con La vita in diretta.

Il Paradiso delle signore…dove eravamo rimasti

Per ovviare a questo inconveniente, con la programmazione del 13 febbraio leggermente modificata, la Rai aveva deciso di mandare in onda Il Paradiso delle signore al sabato. Come saprete infatti Il Paradiso delle signore viaggia con il nostro stesso calendario, anche se in un momento storico diverso. Per cui siamo arrivati al giorno di San Valentino…Per chi non avesse visto l’episodio, ecco dove eravamo rimasti…

Le ragazze, alla vigilia di San Valentino, fanno un bilancio delle loro vite sentimentali. Ezio (Massimo Poggio) vuole organizzare una sorpresa a Veronica (Valentina Bartolo). Vito (Elia Tedesco) intende omaggiare Maria (Chiara Russo) in un modo particolare. Flora (Lucrezia Massari) è turbata per via della bugia di Umberto (Roberto Farnesi). Quest’ultimo avverte Tancredi (Flavio Parenti) che il loro progetto riguardante Palazzo Andreani è stato scoperto…

Il Paradiso delle signore torna dunque domani su Rai 1 con l’episodio dedicato a San Valentino, il 14 febbraio.