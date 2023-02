Terra amara anticipazioni: Ylmaz scopre tutto ma finisce in cella con Demir. Epilogo shock

Ecco tutto quello che vedremo questa settimana a Terra amara: Ylmaz scopre la verità...

Grandi colpi di scena nelle nuove puntate di Terra amara con i primi episodi della seconda stagione della soap turca amatissima dal pubblico di Canale 5. Media di quasi 3 milioni di spettatori per la soap che ci aspetta anche oggi pomeriggio come sempre dopo Beautiful e prima di Uomini e Donne. Che cosa vedremo in queste nuove puntate? Come avrete capito, alla fine Zuleyha non ha abortito. Demir e la donna hanno trovato una sorta di stabilità dopo un momento complicato. Quello che la ragazza non sa è che Ylmaz nel frattempo, ha invece scoperto tutto su quanto accaduto tra lei e Demir. Dalla minacce ai sacrifici che Zuleyha ha fatto quando lui era in carcere…Ylmaz quindi, nonostante il fresco matrimonio, ha deciso di andare dalla donna che ha sempre amato…

Terra amara anticipazioni: cosa vedremo tra il 20 e il 25 febbraio 2023

Yilmaz non riesce a smettere di pensare che Zuleyha ha sposato Demir solo per salvargli la vita perchè ricattata da Hunka. Ha quindi deciso di agire… Yilmaz non riesce a trattenersi e punta la pistola contro la donna. Sopraggiunge quindi Fekeli, che cerca invano di calmarlo, ma, nel trambusto, Yilmaz spara e colpisce Fekeli, che viene portato subito in ospedale in condizioni critiche. Li’, Yilmaz incontra un’incredula Mujgan, che era convinta che il marito non si trovasse ad Adana.

Sermin continua a rimanere ospite a casa di Hatip. Demir, però, viene a sapere che è stata la donna a denunciarlo alle autorità per frode fiscale e scopre il suo “nascondiglio”. Fekeli che era in ospedale, torna a casa. Yilmaz confessa a Mujgan di essere stato lui a sparare accidentalmente a Fekeli e Mujgan inizia a preoccuparsi del fatto che suo marito giri ancora armato. Poco dopo, durante la cerimonia del rito della circoncisione di Ali il figlio di Cengaver, Cengaver casualmente viene a sapere che Hatip ha detto a Demir che è stato lui a denunciarlo alle autorità. A questo punto Cengaver affronta Hatip e, durante una discussione con l’uomo, questo gli spara uccidendolo davanti a Sermin. Per questo omicidio verrà accusato e arrestato accusato Demir Yaman.

Yilmaz e Fekeli apprendono che Cetin è in prigione e si recano dal procuratore per scagionarlo. Il colloquio termina con l’arresto di Yilmaz. Anche Demir nel frattempo viene portato in prigione. Yilmaz e Demir, messi nella stessa cella, danno inizio ad una rissa e vengono portati in celle di isolamento contigue. Yilmaz informa Demir della lettera scritta da Zuleyha. Tutto questo e molto altro nelle puntate che andranno in onda questa settimana su Canale 5.