Terra amara anticipazioni: Saniye accusa Zuleyha di averla spinta dalle scale, che succederà?

Cosa succederà nelle prossime puntate di Terra Amara, Demir esce dal carcere? Nuove accuse per Zuleyha, tutti i dettagli

Come sempre grandi colpi di scena nelle prossime puntate di Terra amara la soap da record capace di superare i 3 milioni di spettatori incollati alla tv su Canale 5 nel pomeriggio. E questa volta nelle nostre anticipazioni che riguardano le puntate della seconda stagione di Terra amara, vogliamo raccontarvi quello che accadrà da lunedì su Canale 5. Inizia una nuova settimana durante la quale, si parlerà molto della caduta delle scale di una delle protagoniste della soap turca. Zuleyha e Saniye infatti, si ritroveranno nuovamente a litigare ma la donna cadrà dalle scale e penserà bene di accusare la moglie di Demir, di averla spinta. Che cosa succederà quindi, tutti crederanno alle sue parole e come farà Zuleyha a difendersi? Nelle prossime puntate di Terra amara tra l’altro vedremo che Zuleyha e Ylmaz saranno ancora una volta impegnati a progettare la loro fuga ma a quanto pare gli eventi della vita li costringeranno a ritardare la loro partenza. E rischiano, perchè ovviamente Demir immagina che sta succedendo qualcosa e tra l’altro, si prepara a lasciare presto il carcere…Ma vediamo nel dettaglio quello che accadrà nelle puntate di Terra amara in onda dal 13 marzo 2023 su Canale 5. Ecco per voi alcune anticipazioni di quello che accadrà da lunedì.

Terra amara anticipazioni: una caduta dalle scale e nuove accuse

Zuleyha e Saniye litigano e quest’ultima, caduta dalle scale, riporta una ferita alla testa e viene portata priva di sensi in ospedale. Yilmaz e Zuleyha parlano in privato di fuggire di nuovo insieme. Hunkar mostra ad Hayati la lettera che ha estorto a Sermin. Zuleyha viene accusata ingiustamente di aver spinto Saniye giù dalle scale . Nel frattempo Demir, in prigione, conta di uscire, evitando la pena capitale grazie alla ritrattazione di Sermin. Quest’ultima però, inseguita dagli uomini di Hatip, è vittima di un incidente e finisce in coma. L’incidente agli occhi di tutti sembra il motivo per cui Sermin non si presenta all’udienza decisiva. Ciò mette in agitazione Hunkar e Yilmaz. Hunkar vorrebbe vivesse perché ha pagato Sermin per ritrattare l’accusa a Demir. Yilmaz vorrebbe che Sermin morisse per evitare che possa scagionare Demir, ma allo stesso tempo è sconvolto da questo pensiero… Saniye torna a casa dopo la caduta dalle scale che ha indotto Gaffur a pensare fosse morta. Per Demir arriva il momento di lasciare il carcere e questo cambia tutto.

Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate di Terra amara che ci aspettano su Canale 5 da lunedì come sempre alle 14,10 subito dopo Beautiful.