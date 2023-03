Beautiful anticipazioni americane: Sheila e Finn, tutto quello che accadrà tra ricatti e manipolazioni

Che cosa sta succedendo in questi mesi in America nelle puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi: spoiler dalle puntate americane della soap

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful in onda in Italia? Dall’America arrivano spoiler e anticipazioni e oggi vi vogliamo parlare di come si svilupperà il rapporto tra Sheila e Finn. Come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful, la Carter sconvolgerà in modo incredibile la vita di suo figlio e quella di Steffy, arrivando a commettere un omicidio, di cui vi abbiamo già parlato. In realtà però non morirà nessuno, nè Steffy nè Finn, anche se per lungo tempo tutti penseranno che il dottore sia morto. Steffy e Finn dopo mesi di lontananza torneranno insieme. E Sheila, che ne sarà di lei, pagherà per il male che ha fatto? Nelle puntate che vedremo tra qualche mese in Italia, ci sarà un durissimo scontro tra Sheila e suo figlio. Le anticipazioni di The Bold and the Beautiful documentano che Sheila Carter (Kimberlin Brown) è stata entusiasta di vedere apparire suo figlio al Il Giardino. Ma non si sono incontrati casualmente mentre lei mangiava il pranzo nel ristorante che ora è di proprietà di Deacon Sharpe (Sean Kanan). John Finn Finnegan (Tanner Novlan) ha detto alla sua madre biologica, nel modo più diretto possibile, che lei non avrebbe avuto contatti con lui e la sua famiglia. Sheila è stata sinceramente sorpresa dalla minaccia appassionata di Finn.

Le anticipazioni di Beautiful dalle puntate americane: cosa sta succedendo in America

Bill Spencer (Don Diamont) si è autonominato difensore di Sheila. Quello che nessuno sa è che si tratta però di un piano diabolico. Bill ha detto a Finn e Steffy Forrester Finnegan (Jacqueline MacInnes Wood) che Taylor Hayes (Krista Allen) sarebbe stata segnalata alle autorità per avergli sparato alla schiena se avessero fornito testimonianza contro Sheila. Finn e Steffy erano profondamente in conflitto ma hanno deciso di non testimoniare, e Sheila è stata liberata dal giudice corrotto che Bill ha in tasca.

Ma gli spettatori riconoscono immediatamente che la relazione che Bill e Sheila hanno non si limitava solo alla sua liberazione dal carcere. Sheila vuole ancora avere un rapporto con Finn anche per arrivare a suo nipote, Hayes Forrester Finnegan (Iliana e Vienna Norris).

Quindi, se il personaggio di Novlan non cede, Bill riproporrà sicuramente la minaccia di ricatto.

Oltre a Taylor, Hayes e Steffy, Finn sta proteggendo sua madre. Bill e Sheila hanno anche ricordato a Finn e Steffy che Li Finnegan (Naomi Matsuda) sarebbe stata segnalata alle autorità perché aveva creato un certificato di morte falso. Finn è bloccato in un classico dilemma da soap opera. Non poteva segnalare le intenzioni omicide di sua madre biologica e non può impedirle di avere contatti con lui e la sua famiglia.

Se Finn e Steffy cercano di impedire a Sheila di visitarli, lei non dovrà fare la parte del cattivo. Questa nuova edizione di Dollar Bill può farlo. Sheila non ha simulato la sua morte tagliando un dito del piede e ottenendo un rilascio ingiusto dal carcere per poter vivere nella villa di Bill per il resto della sua vita. No, lei ha in mente di lavorare su quella seconda possibilità in cui crede. Finn e Steffy saranno a quanto pare costretti, loro malgrado, a sopportare altre visite di Sheila alla Cliff House o, eventualmente, anche a casa di Bill.

Né il personaggio di Novlan né quello di Wood hanno lo stomaco per Sheila, che avrebbe potuto ucciderli entrambi ma non lo ha fatto perché aveva una mira scarsa e poi ha panificato dopo aver sparato colpi ad entrambe le persone. Questo è solo l’inizio perchè per Sheila, il destino ha in serbo tutto un altro finale e Bill potrebbe passare da alleato a peggior carnefice.