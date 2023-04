Beautiful anticipazioni americane: Steffy avrà la custodia di Douglas? La mossa di Thomas

Thomas vuole che sia Steffy ad avere la custodia di Douglas e non più Hope. Ecco le anticipazioni di Beautiful dalle puntate americane della soap

Torna la nostra rubrica dedicata alle anticipazioni di Beautiful con le news dalle puntate americane. Non mancano gli spoiler di The Bold and the Beautiful (B&B) . Questa volta parliamo di Thomas. Le anticipazioni dalle puntate americane di Beautiful ci rivelano che il tentativo di Thomas Forrester (Matthew Atkinson) di ottenere la custodia esclusiva di Douglas Forrester (Henry Joseph Samiri) non è andato come sperato. Tuttavia, almeno in questo momento della storia, Thomas preferirebbe che Douglas vivesse con Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) piuttosto che con Hope Spencer (Annika Noelle). Steffy però non si fida di Thomas, ma comprende quanto Douglas significhi per lui. Anche se Steffy proteggerà Douglas una volta che sarà sotto la sua custodia, probabilmente non limiterà tanto l’accesso di Thomas a suo figlio come fa Hope. La decisione di Steffy è stata motivata dal fatto che Hope ha limitato molto l’accesso di Thomas a Douglas, il che ha portato alla situazione di fronte al giudice. E’ per questo che Steffy sembra essere d’accordo sul fatto che Thomas ha ragione nel volere che sia lei a prendersi cura di suo figlio. Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Beautiful in onda in Italia tra qualche mese? Vediamo quindi tutti i dettagli con gli spoiler che arrivano direttamente dagli Usa.

Beautiful anticipazioni puntate americane: Steffy avrà la custodia di Douglas?

Anche se Hope aveva buone ragioni per essere cauta, Thomas ha chiaramente sentito che stava esagerando. Ora Douglas spera di vivere con Steffy e John “Finn” Finnegan (Tanner Novlan), quindi sembra che il suo desiderio verrà esaudito. Questa non sarà una soluzione permanente, ma Thomas e Hope dovrebbero essere d’accordo nel dare a Douglas ciò che vuole per il momento.

Thomas preferirebbe avere la custodia esclusiva sotto il suo tetto, ma spera che questa possa essere una buona soluzione di transizione. Tuttavia, bisogna considerare la reazione di Thomas una volta che Douglas si avvicinerà sempre di più allo zio Finn. Douglas già adora Finn e si affezionerà ancora di più a lui una volta che vivrà nella sua casa. Thomas non ha mai approvato il fatto che Liam Spencer (Scott Clifton) si sostituisse a lui come padre, ma ora sarà Finn a svolgere questo ruolo.

Sembra che Thomas stia scambiando un problema con un altro in un certo senso. Naturalmente, sappiamo anche che Finn è preoccupato per il danno che Thomas ha causato alla relazione con Douglas. Essendo un uomo così premuroso, Finn vorrà essere presente e assicurarsi che Douglas abbia tutto il supporto di cui ha bisogno. Questo potrebbe portare Thomas a sentirsi geloso del legame che si sta creando tra Douglas e Finn. Ci troveremo di fronte a una nuova storia fatta di conflitti in famiglia e questa volta il nemico di Thomas potrebbe essere il marito di sua sorella?

È facile immaginare che Thomas accusi Finn di rubargli il figlio e lo avverta di stare alla larga. Se Thomas sentirà che Douglas preferisce trascorrere il tempo con lo zio Finn piuttosto che con lui, potrebbe portare a conseguenze preoccupanti e farlo andare fuori di testa, come già è successo in passato.

Le anticipazioni di Beautiful ci dicono che la decisione di Douglas di trasferirsi alla casa in riva al mare potrebbe portare a più drammi di quanto si pensi, quindi restate sintonizzati per gli aggiornamenti sulle tensioni in arrivo. Ci leggiamo presto con le nuove anticipazioni di Beautiful, non mancate.