Terra Amara anticipazioni: Demir lontano dai bambini e da Zuleyha, che succede?

Ecco le anticipazioni di Terra amara per le prossime puntate: Demir allontanato dai suoi figli e da Zuleyha, che succede?

Saranno assolutamente da non perdere le prossime puntate di Terra amara e del resto il pubblico di Canale 5 ormai non può più fare a meno della soap turca amatissima. Ogni giorno Terra amara incolla davanti alla tv quasi 3 milioni di spettatori e di certo le prossime puntate, faranno il botto di ascolti, per via dei colpi di scena che sanno per arrivare…Parliamo in questo caso di quello che sta per succedere a Demir e a sua moglie. Nel loro rapporto si intrometterà ancora una volta Hunkar e possiamo dirvi che ne vedremo davvero delle belle. Ma vediamo adesso le anticipazioni per le prossime puntate di Terra amara.

Terra amara anticipazioni: Demir lontano dai suoi figli?

Hunkar Yaman (interpretata da Vahide Percin), delusa dal fatto che Demir (Murat Unalmis) non abbia mai smesso di avere dei rapporti con Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), ex amante del padre Adnan, deciderà di interrompere ogni rapporto con il figlio. Demir verrà addirittura impedito di entrare nella tenuta, dando inizio ad una nuova fase del loro legame. Questo accadrà quando Demir crederà erroneamente che sua moglie Zuleyha Altun (interpretata da Hilal Altınbilek) abbia cominciato una relazione extraconiugale con Yilmaz Akkaya (interpretato da Ugur Gunes), il loro nemico. Hunkar deciderà di punire Zuleyha portando via i suoi figli, Adnan e Leyla, dalla tenuta e senza rivelare a nessuno dove li ha nascosti.

Hunkar rimarrà incredula quando scoprirà che Demir ha affidato i figli alle cure di Sevda, la donna per cui il marito Adnan aveva messo in dubbio il loro matrimonio. Intimerà al figlio di non farsi più vedere poiché non intende perdonarlo per l’offesa subita. Tuttavia, Demir non prenderà queste parole troppo sul serio.

La trama avrà una svolta quando Mujgan (interpretata da Melike Ipek Yalova) si farà manipolare dalla zia Behice (interpretata da Esra Dermancıoğlu) e proverà a costringere Zuleyha a impiccarsi puntandole contro una pistola. Tra le due donne si scatenerà uno scontro fisico che terminerà quando, per errore, Mujgan farà partire un colpo dalla pistola che ferirà Zuleyha quasi al cuore.

Dato che Zuleyha non denuncerà Mujgan per il tentativo di omicidio, Demir penserà che la moglie abbia cercato di suicidarsi e si pentirà di tutto il male che le ha fatto. Per questo motivo, non si opporrà quando Hunkar le farà vedere i loro figli. Tuttavia, un’altra sorpresa sarà in serbo per loro.

Poiché Hunkar è a conoscenza della relazione che Demir ha sempre avuto con Sevda, la quale era l’amante del padre e aveva richiesto di non essere abbandonata, deciderà di impedire al figlio l’accesso alla tenuta e userà il suo fucile per sparare dei colpi in aria quando Demir cercherà di entrare. Questo significherà che Demir non potrà vedere né Zuleyha né Adnan e Leyla, che invece saranno ospitati da Hunkar. Questa situazione causerà un rovescio della medaglia che farà arrabbiare e sconvolgere Demir, il quale sarà in forte contrasto con la madre a causa della presenza di Sevda.