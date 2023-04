Beautiful anticipazioni: Ridge fa la sua scelta e il gesto dell’anello chiarisce tutto

Ecco tutte le anticipazioni di Beautiful per la settimana che va dal 30 aprile al 5 maggio 2023: la scelta di Ridge

La trama di Beautiful si infiamma sempre di più, con la prossima settimana che prevede una serie di sviluppi che lasceranno i fan con il fiato sospeso. Sta per succedere qualcosa che forse molti immaginano e molti altri invece sperano che non accada. Siete pronti a scoprire tutto quello che succederà nelle nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5? Vi ricordiamo che Beautiful andrà in onda il primo maggio ma non andrà in onda il 6 maggio. Canale 5 infatti seguirà lo speciale dedicato all’incoronazione di Re Carlo III da Londra. Ma torniamo adesso a Los Angeles e a quello che sta per succedere. Come saprete Ridge è a un bivio: sceglierà Brooke o Taylor?

Beautiful anticipazioni: cosa vedremo dal 30 aprile al 5 maggio su Canale 5

Sheila è sempre più determinata a scoprire la verità sulla lite tra Deacon e Ridge, chiedendo chiarimenti al primo. Nel frattempo, Hope e Liam sono speranzosi che l’incontro con Ridge possa risolvere le cose, ma le cose non vanno come sperato quando Brooke torna. Taylor e Ridge, rimasti soli, si confrontano e alla fine si baciano. Ridge si ritrova a casa di Steffy con Thomas e con Taylor, dove sembra deciso a riunirsi con la sua ex moglie. I figli di Ridge sono estremamente felici di questa scelta, ma si oppongono fermamente a qualsiasi tentativo di Brooke che vorrebbe ovviamente riconquistare il suo grande amore.

Brooke è distrutta quando Ridge non fa ritorno a casa, e Hope cerca di consolarla. Tuttavia, quando Ridge decide di affrontare Brooke e le confessa di aver passato la notte con Taylor, la situazione diventa ancora più difficile. Dopo la rottura definitiva del matrimonio tra Ridge e Brooke, Steffy e Thomas si confrontano aspramente con Hope su quanto sta accadendo, e Sheila va a trovare Taylor per avere conferme sul successo della sua vendetta su Brooke.

Le lacrime amare di Brooke testimoniano la fine di un capitolo nella sua vita sentimentale. La sua folle notte di Capodanno ha avuto conseguenze irreparabili sulla sua relazione con Ridge, lasciando molti fan in attesa di scoprire come andrà avanti la trama. Ridge nel frattempo ha fatto la sua scelta e la decisione di togliersi la fede nuziale sembra essere definitiva. E’ la fine di un capitolo? Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate di Beautiful su Canale 5.