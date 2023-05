Terra amara anticipazioni: Yilmaz ha deciso, ucciderà Hunkar .Vuole bruciarla

Sono clamorose le anticipazioni di Terra amara: nelle prossime puntate della soap turca Yilmaz tenterà di uccidere Hunkar, ecco perchè

La soap turca Terra Amara, in onda su Canale 5 tutti i giorni, si appresta a regalare al pubblico italiano nuovi colpi di scena ed eventi inattesi. In particolare, le prossime puntate vedranno la matriarca Hunkar Yaman, interpretata da Vahide Percin, in pericolo di vita a causa di un fraintendimento che la porterà a rischiare di essere uccisa sia da Yilmaz Akkaya, interpretato da Ugur Gunes, sia dalla nuora Zuleyha Altun, interpretata da Hilal Altibilek. Siete pronti per scoprire dunque quello che accadrà nelle prossime puntate di Terra amara? Le anticipazioni sono davvero succulente e ci rivelano quello che accadrà nelle puntate di Terra amara in onda prima dell’estate su Canale 5. Vi ricordiamo che questa settimana Terra amara andrà in onda tutti i giorni ma sabato pomeriggio, partirà in un orario diverso dal solito. Canale 5 infatti seguirà in diretta l’incoronazione di re Carlo III con uno speciale di Verissimo per cui Terra amara andrà in onda solo con un episodio breve intorno alle 15,45 fino alle 16,30.

Ma adesso torniamo alle anticipazioni, eccole per voi.

Terra amara anticipazioni: Yilmaz uccide Hunkar?

Tutto avrà inizio quando Demir Yaman, interpretato da Murat Unalmis, bloccherà la fuga verso la Germania di Zuleyha e Yilmaz. I due innamorati, ignari del fatto che la pettegola Şermin, interpretata da Sibel Tascioglu, abbia rivelato tutto ad Demir, penseranno che sia stata Hunkar a tradirli. Questo pensiero sarà dovuto al fatto che la matriarca, solo pochi giorni prima, si era detta disposta ad aiutarli con la loro fuga, in modo da redimersi per tutte le atroci azioni commesse ai danni di Zuleyha e Yilmaz.

La situazione diventerà ancora più complicata quando Yilmaz, convinto che Hunkar abbia fatto la spia, la prenderà in ostaggio minacciandola con una pistola e la porterà nei pressi di un capanno abbandonato dove darà fuoco alla struttura, lasciando la donna all’interno mentre le fiamme diventano sempre più intense. Fortunatamente, Hunkar verrà liberata da Yilmaz stesso, con la complicità di Ali Rahmet Fekeli, interpretato da Kerem Alisik, che arriverà sul posto messo in guardia da Gulten, interpretata da Selin Genc.

Tuttavia, la matriarca non sarà al sicuro neanche in casa propria, visto che Zuleyha farà irruzione nel salone della tenuta e minaccerà di ucciderla con un coltello per aver spifferato a Demir ciò che stava per fare con Yilmaz. La situazione sembrerà fuori controllo, ma una persona inaspettata riuscirà a salvare la signora. Insomma puntate assolutamente da non perdere quelle che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane.

Le anticipazioni di Terra Amara promettono dunque una trama sempre più avvincente e ricca di colpi di scena, che terrà i telespettatori con il fiato sospeso fino all’ultima puntata. La soap turca si conferma quindi una delle più seguite e amate del palinsesto televisivo italiano. Quasi 3 milioni di spettatori davanti alla tv ogni giorno. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire come finirà questa story line davvero molto molto interessante.