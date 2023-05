Beautiful anticipazioni: Brooke distrutta e Sheila gongola. La vendetta prosegue

Beautiful: ecco tutto quello che vedremo nelle prossime puntate in onda in Italia. Le anticipazioni e le trame dall'8 maggio

Le vicende di Beautiful continuano ad appassionare il pubblico italiano. Quasi 3 milioni di spettatori in questi ultimi episodi in onda in primavera anche perchè, stanno succedendo diverse cose molto interessanti…Nelle puntate in onda su Canale 5 dall’8 maggio, assisteremo alla disperazione di Brooke, convinta che Ridge l’abbia lasciata per sempre. Ma la figlia Hope cerca di consolarla e decide di chiedere l’aiuto dell’unico uomo che potrebbe convincere Ridge a perdonare la madre: Deacon. Che cosa accadrà quindi nelle prossime puntate di Beautiful? Ridge e Taylor sono sempre più vicini, lo stilista si è anche tolto la fede, come a voler chiudere per sempre la sua storia con Brooke. Ma siamo sicuri che questo sarà il finale? Una cosa è certa, Sheila, che ha architettato tutto, si sta godendo la sua vittoria anche se nessuno immagina che dietro la bacio di Brooke e Deacon ci sia il suo zampino. Il piano sembra aver portato i suoi frutti e la Carter, si gode la vendetta. E siamo solo all’inizio…Ma vediamo tutto quello che succederà nelle prossime puntate di Beautiful che ci aspetta da domani alle 13,40 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: ecco cosa succederà dall’8 maggio su Canale 5

Nonostante i tentativi di Hope e Deacon, Ridge sembra irremovibile nella sua decisione. Intanto, Paris tenta di sedurre Carter, ma l’uomo è determinato a non commettere gli stessi errori del passato con Quinn.

Steffy e Thomas accusano Brooke di aver procurato solo dolori al padre e si riavvicinano alla madre Taylor, con cui Ridge si bacia appassionatamente. Nel frattempo, Sheila si presenta da Brooke per godere della sua disfatta e si confronta con Thomas, che alla fine scopre il suo ruolo nell’allontanamento di Ridge da Brooke. Cosa farà quindi Thomas, lo dirà a suo padre? Il giovane Forrester non sembrerebbe essere intenzionato a farlo.

Mentre Steffy e Finn sono felici per la possibile riunione dei genitori, Hope cerca in ogni modo di convincere Ridge a perdonare Brooke. Ma la Logan, dopo aver ricevuto le avances di Deacon, comincia a pensare di non essere la persona giusta per Ridge e di lasciarlo a Taylor. In questo clima di tensione, Liam, Wyatt e Bill pranzano insieme e discutono della situazione di Brooke e Ridge. Infine, Brooke dice ad Hope di dover accettare che Ridge stia con Taylor.

Le puntate italiane di Beautiful promettono colpi di scena e nuovi intrecci, che terranno incollati i telespettatori alla tv. Continuate a leggere le anticipazioni di Beautiful per scoprire ogni dettagli su quello che sta per accadere in Italia e non solo! Alle prossime anticipazioni.