Finn, Steffy e il bagno di sangue: nelle prossime puntate di Beautiful l’inferno

Ci siamo quasi: nelle prossime puntate di Beautiful la svolta clamorosa. Sheila spara a Finn e a Steffy, chi muore e chi sopravvive? Ecco le anticipazioni

E’ arrivato il momento, ci siamo quasi. Sono mesi che in Italia vi raccontiamo delle clamorose puntate di Beautiful durante le quali, succederà qualcosa di davvero drammatico. Purtroppo, per via del fatto che in Italia, ogni puntata giornaliera di Beautiful dura mediamente 10 minuti, i fan della soap americana, hanno dovuto attendere, e anche parecchio, prima di vedere quello che oggi definiamo “il bagno di sangue”.

Ma che cosa sta per accadere nelle puntate italiane di Beautiful? Cosa ci rivelano le super anticipazioni per le puntate in onda tra maggio e giugno su Canale 5? Ormai lo sanno tutti: sta per succedere qualcosa di drammatico. Sheila sarà assoluta protagonista delle prossime puntate di Beautiful e come vi abbiamo raccontato diverse volte nelle anticipazioni, si sporcherà le mani di sangue, del suo stesso sangue, visto che arriverà a sparare a Finn. In realtà la donna, come ben potrete immaginare, non aveva nessuna intenzione di fare del male a suo figlio. Voleva colpire Steffy, per concludere in grande stile la sua vendetta.

Il problema è che il piano di Sheila, andrà nel peggiore dei modi. In questi mesi, con le anticipazioni dalle puntate americane della soap di Canale 5, vi abbiamo raccontato di come alla fine, Finn si sacrificherà per proteggere sua moglie e di come perirà sotto i colpi di Sheila. Anche in questo caso poi, ci sarà un clamoroso colpo di scena. Ma andiamo per gradi.

Beautiful anticipazioni: quando vedremo le puntate in cui Sheila spara a Finn?

Le puntate in cui Sheila sparerà a Steffy, ma anche a Finn, andranno in onda tra la fine del mese di maggio e i primi di giugno. Insomma quando ci auguriamo che sia arrivato il caldo nel nostro paese. Ma come si arriverà a questa sparatoria?

Steffy e Finn sparatoria Beautiful- Ultime Notizie Flash

Beautiful anticipazioni: Sheila spara a Finn e a Steffy, chi muore?

Sarà un vicolo il posto in cui, Sheila e Steffy inizieranno a litigare dopo che la giovane Forrester avrà scoperto tutto quello che è successo con Thomas e anche con Brooke. Sheila non gradirà le parole di Steffy che si scaglierà contro di lei. Ma in particolare, andrà su tutte le furie, quando la stilista le dirà che non potrà mai esserci spazio per lei nelle vite di Finn e di Hayes. Sheila a quel punto si avventerà su Steffy, minacciandola; poi, quando capirà di non poterla dissuadere, estrarrà una pistola con silenziatore che si sarà portata dietro all’incontro con Steffy e… sparerà! Tuttavia il colpo incontrerà il corpo di Finn che, comparso sulla scena…Il bel dottore infatti è disposto a tutto pur di salvare sua moglie, e sarà lui a prendere i proiettili in corpo. A questo punto, vi chiederete tutti: chi morirà? Se volete scoprirlo, continuate a leggere, altrimenti fermatevi e non andate avanti nella lettura.

Beautiful anticipazioni: Finn è davvero morto?

Sarà chiaro sin dall’inizio che Steffy non è in pericolo di vita. Sarà infatti subito portata in ospedale ma a stare male, in condizioni gravissime, è Finn, che rischia di morire. Nelle prossime puntate di Beautiful vedremo quindi tutta la disperazione per Steffy che sta per perdere suo marito. E sembrerà destinata a restare vedova, visto che, Finn, sarà dichiarato morto. Ma ricordate: a Los Angeles, nulla è come sembra.