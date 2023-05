Terra amara spoiler clamorosi: una protagonista è di nuovo incinta, ecco chi

Una delle protagoniste di Terra amara potrebbe essere incinta e presto la bomba esploderà nelle puntate italiane della soap di Canale 5...

Arrivano delle anticipazioni davvero clamorose per le prossime puntate di Terra amara in onda prima dell’estate. Che cosa sta per accadere? Iniziamo col dirvi che le nostre sono anticipazioni e spoiler delle prossime puntate di Terra amara per cui, se non volete sapere che cosa accadrà, è meglio se interrompete la lettura in questo momento, in modo da non avere spiacevoli sorprese.

Se invece volete scoprire tutto quello che accadrà nelle prossime puntate della soap turca, allora andate avanti. Volete dunque sapere chi è la protagonista di Terra amara incinta? Le anticipazioni di rivelano che nelle prossime puntate si parlerà della possibile gravidanza di Mujgan. La moglie di Yilmaz è incinta? Sta mentendo per fare in modo che suo marito non fugga via con Zuleyha come lei teme? Mujgan è davvero incinta oppure no? Lo scopriamo con le anticipazioni di Terra amara, con spoiler ricchi di news direttamente dalla Turchia, eccole per voi.

Terra amara anticipazioni: Mujgan è davvero incinta?

Nelle prossime puntate di Terra amara, vedremo che Demir Yaman (Murat Unalmis) deciderà di organizzare una conferenza stampa al fine di annunciare una generosa ricompensa di un milione di lire turche per chiunque trovi l’assassino di sua madre Hunkar (Vahide Percin). Durante questa importante comunicazione, Demir desidererà avere al suo fianco Zuleyha, la sua complice, e la prenderà per mano davanti ai numerosi giornalisti presenti.

Questa scena farà infuriare Yilmaz, che si scontrerà con Zuleyha la stessa sera per chiederle se è veramente intenzionata a fuggire con lui. Dal suo punto di vista, Zuleyha si è avvicinata troppo a Demir a causa della morte di Hunkar. La gelosia di Akkaya, che aveva deciso di scappare con Zuleyha lasciando il loro figlio Kerem Alì nelle mani di Mujgan, non piacerà affatto a Zuleyha. La tensione aumenterà quando Yilmaz le chiederà in modo brutale se ha smesso di comportarsi come la legittima moglie di Demir a letto.

Mujgan scoprire il piano di fuga di Yilmaz e Zuleyha

Offesa, Zuleyha interromperà la discussione e lascerà Yilmaz senza risposte, in un momento non troppo semplice della sua vita… Nel frattempo, Mujgan, che si troverà segretamente nella casa acquistata da Sermin, ascolterà l’intera conversazione. Con estremo dolore, comprenderà che Yilmaz era disposto ad abbandonare Kerem Alì per amore di Zuleyha.

Confusa e addolorata, la dottoressa Hekimoglu deciderà di mettere in atto una vendetta contro Zuleyha. Un giorno, Mujgan seguirà Zuleyha fino alla farmacia principale di Cukurova. In un momento di confronto, la Hekimoglu estrarrà un referto medico dalla sua borsa, rivelando al farmacista di essere incinta e che presto Kerem Alì avrà un fratellino.

La moglie di Yilmaz è davvero incinta o sta mentendo?

Questa lieta novella sarà una doccia gelata per Zuleyha, poiché si sentirà tradita da Yilmaz, che le aveva giurato di aver interrotto ogni tipo di rapporto intimo con Mujgan. A questo punto quindi tutti i telespettatori e le telespettatrici che ormai da mesi seguono con passione Terra amara si porranno la stessa domanda: Mujgan è davvero incinta oppure no?

Per il momento non siamo in grado si svelarvelo ma continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutta ma proprio tutta la verità su questa story line che terrà il pubblico incollato alla tv nei caldi giorni d’estate nei pomeriggi di Canale 5.