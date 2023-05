Pazzesco a Terra Amara: Mujgan fa la spia e scappa con suo figlio in America. Yilmaz arrestato

Più che pazzesche le anticipazioni di Terra amara per le prossime puntate: sta per succedere di tutto e Mujgan scappa in America con suo figlio...

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Terra amara? Possiamo dirvi che il mese di giugno inizia alla grande, anzi alla grandissima. Due story line che si intrecciano nelle prossime puntate: da un lato Zuleyha, cacciata di casa da Demir che ha visto il video in cui la donna è in atteggiamenti intimi con Yilmaz e penserà che abbia una tresca…Dall’altro la reazione di Mujgan, che ha fatto la spia e che quindi sa bene che il suo futuro non sarà facile e prenderà una decisione che lascerà Yilmaz senza parole.

Le puntate di Terra amara in onda i primi di giugno saranno davvero pazzesche, come pazzesche sono le nostre anticipazioni che ci raccontano tutto quello che succederà nei prossimi episodi della soap di Canale 5. Con una precisazione: vi ricordiamo che Terra amara si fera il 2 giugno, la soap di Canale 5 si prende un giorno di riposo.

Ma torniamo a noi con queste anticipazioni imperdibili di Terra amara che ci raccontano tutto quello che sta per accadere? Alla fine Mujgan ce la farà a scappare per l’America insieme a suo figlio o Yilmaz la fermerà prima? Possiamo dirvi che per Yilmaz tutto si complicherà visto che sarà fermato dalla polizia.

Terra amara anticipazioni: dopo il gesto di Zuleyha

Müjgan fuggirà immediatamente appena Demir Yaman (Murat Ünalmış) vedrà un video compromettente di Zuleyha e Yilmaz, che lei stessa gli avrà inviato. Poiché Akkaya si scaglierà contro di lei, rimproverandola per aver insinuato una relazione extraconiugale inesistente con la Altun, Müjgan sentirà di non essere più benvenuta a Cukurova e deciderà di fare le valigie con l’intenzione di scappare in America insieme a Kerem Alì.

Non appena si renderà conto che sta per fuggire, Yilmaz cercherà di impedire alla moglie di perseguire il suo folle proposito, ma le sue speranze verranno definitivamente distrutte quando un’amica di Müjgan gli farà notare che la donna ha ottenuto un passaporto per Kerem Alì e si è imbarcata per l’America.

Ma le anticipazioni non si fermano qui: a causa del video, Demir deciderà di cacciare dalla tenuta la povera Zuleyha, giurandole che non le permetterà di rivedere né Adnan né Leyla. Disperata, la Altun cercherà di suicidarsi, cosparge il suo corpo di benzina per darsi fuoco, ma sarà prontamente salvata da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) che la accoglierà nella sua villa, irritando ulteriormente Demir.

Mujgan partirtà per l’America oppure no? Le anticipazioni di Terra amara

Behice si metterà in contatto telefonico con Müjgan e, dopo essersi assicurata che non sia ancora partita per gli Stati Uniti, le dirà di tornare immediatamente a casa perché Zuleyha è diventata l’ospite d’onore di Fekeli. Quando sente queste parole, Müjgan viene nuovamente sopraffatta dalla gelosia e rinuncia a fuggire, facendo ritorno rapidamente alla tenuta di Ali Rahmet. E nelle nuove puntate di Terra amara, ci sarà un altro imperdibile scontro tra le due donne che ormai, sono nemiche giurate.

Tutto questo e molto altro nelle puntate di Terra amara che ci aspettano in onda su Canale 5 in questi primi caldi giorni di giugno.