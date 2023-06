Bagno di sangue a Beautiful: Steffy e Finn sopravviveranno? Deacon angelo di salvezza

Deacon riesce a chiamare il 911 ma Steffy e Finn sembrano non avere speranze. Che cosa succederà? Ecco le anticipazioni di Beautiful per le prossime imperdibili puntate

In un’incredibile svolta di eventi, le prossime puntate di Beautiful in Italia terranno i telespettatori con il fiato sospeso. Vi avevamo detto di non prendere impegni per questo ponte e di non perdere le puntate italiane di Beautiful. E ci siamo…

Steffy e Finn, personaggi amati dal pubblico, si troveranno coinvolti in una situazione estremamente pericolosa che metterà a dura prova la loro vita e le dinamiche familiari. Le anticipazioni rivelano che Deacon, il padre di Hope, farà una scoperta scioccante mentre si troverà nel vicolo, vicino a Steffy e Finn, esanimi a causa di gravi ferite d’arma da fuoco. Prontamente, Deacon chiamerà l’ambulanza per fornire soccorso urgente. Ma che ne sarà di Steffy e Finn?

Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful… Vediamo tutto quello che succederà da domani, 4 giugno 2023 su Canale 5.

Steffy e Finn moriranno? Le anticipazioni di Beautiful

Beautiful anticipazioni: bagno di sangue a Los Angeles, Steffy e Finn potrebbero morire

Bill e Liam, che non immaginano neppure lontanamente quello che sta succedendo nel vicolo a pochi passi dal ristorante Il giardino, si troveranno a discutere del loro legame familiare e dei rapporti con Hope e Steffy. Le tensioni e i sentimenti contrastanti emergono mentre riflettono sulla complessità delle loro relazioni. Parallelamente, Ridge, Taylor e Thomas si riuniranno per discutere della situazione di Steffy, esprimendo il loro desiderio che Sheila, una presenza tormentata del passato, non crei ulteriori problemi per lei e Finn. Non sanno neppure che le loro speranze, saranno presto tradite…

Steffy e Finn rischiano di morire: che ne sarà di loro?

Deacon, che ha chiamato i soccorsi per Steffy e Finn, si preoccuperà di informare Ridge dell’accaduto, facendogli conoscere la tragedia che ha colpito la sua famiglia. In seguito, Deacon si recherà da Sheila per comunicarle la notizia devastante. La donna sarà sconvolta e convinta di aver causato la morte di entrambi. Tuttavia, quando Deacon arriverà da lei, Sheila fingendo di non sapere nulla, mostrerà sorpresa e sgomento, simulando disperazione. E Deacon sembrerà anche credere al fatto che la donna non abbia nulla a che fare con questa sparatoria, del resto, come potrebbe aver fatto del male a suo figlio?

I Forrester scoprono della sparatoria: è delirio e disperazione

La tensione raggiungerà l’apice quando Ridge, Taylor e Thomas si troveranno accanto al letto di Steffy, ancora incosciente, cercando di sostenersi reciprocamente e interrogandosi su chi possa essere stato responsabile del tragico evento. Nel frattempo, Brooke si recherà da Hope e Liam, preoccupata poiché sente un’energia negativa legata a Ridge che indica un evento grave accaduto. Ma non sa ancora tutto quello che è successo…

Steffy e Finn lottano tra la vita e la morte

Steffy è ancora viva: Sheila trema

Deacon rivelerà a Sheila che Steffy è ancora viva, scatenando la paura nella donna che teme di essere scoperta. Decisa a non essere scoperta, Sheila si recherà in ospedale per affrontare la situazione. Nel frattempo, Deacon informerà Liam, Hope e Brooke che qualcuno ha sparato a Finn e Steffy, generando sconcerto e disperazione tra di loro.

Il ritorno di Briget in un momento delicatissimo

In ospedale, Bridget, presente nel ruolo di medico, farà il possibile per salvare Steffy, mentre la sua vita penderà letteralmente a un filo. Tutto il clan Forrester sarà sconvolto dalla tragica situazione. Sheila cercherà di vedere Finn per l’ultimo saluto, ma Ridge impedirà a sua madre di avvicinarsi al corpo. Le tensioni saranno alle stelle mentre gli eventi si svilupperanno e purtroppo, come vedremo nelle prossime puntate, non ci saranno buone notizie per tutti…

Ma continuate a leggere le nostre anticipazioni per conoscere tutti i dettagli su queste imperdibili puntate di Beautiful che ci aspettano su Canale 5 come sempre alle 13,40.