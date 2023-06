A Beautiful il dramma dopo la sparatoria: Finn sopravviverà? Sheila pensa al suicidio

Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Sheila tenterà di togliersi la vita sconvolta per quello che è successo a Finn

C’è davvero molta curiosità per scoprire quello che accadrà nelle prossime puntate di Beautiful e ovviamente non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio tutto quello che accadrò nelle prossime puntate della soap americana in Italia, quando capiremo che ne sarà di Finn, dopo che Sheila gli ha sparato.

Pronti dunque per le anticipazioni e per scoprire che cosa succederà al giovane marito di Steffy? Possiamo dirvi che nelle prossime puntate assisteremo a diversi colpi di scena…E anche Sheila tornerà a essere protagonista. La donna vuole togliersi la vita? Vediamo tutti i dettagli con le news e le anticipazioni per le prossime puntate della soap americana.

Beautiful anticipazioni: Finn è morto

Nelle prossime puntate di Beautiful vedremo che i medici, diranno che per Finn non c’è più nulla da fare e che il giovane è morto a causa delle ferite riportate. Come molti spettatori sanno, questa sarà solo una parte della storia, perchè ci sarà molto altro…

Sheila scopre che Finn è morto

Quando la Carter verrà a conoscenza della morte di suo figlio, sarà travolta dal senso di colpa e deciderà di salire sul tetto dell’ospedale dove Steffy verrà ricoverata, con l’intenzione di porre fine alla sua vita. Tuttavia, Taylor arriverà in tempo per vedere Sheila che sta considerando il suicidio.

Finn e Steffy-Ultimenotizieflash.com

Taylor salva la vita a Sheila?

La psichiatra, all’oscuro del fatto che sia stata Carter a tentare di uccidere sua figlia, interpreterà il gesto come l’incapacità di una madre di accettare la morte del proprio figlio. Taylor cercherà di dissuadere Sheila e quando sembrerà che quest’ultima stia per gettarsi nel vuoto, la psichiatra la afferrerà e la tirerà giù dal bordo. Nel farlo, però, Taylor perderà l’equilibrio e si troverà a precipitare nel vuoto. La mano di Sheila la afferrerà, invertendo così le parti, e sarà Carter a dover salvare Taylor. Alla fine, grazie agli sforzi congiunti delle due donne, Taylor sarà messa in salvo e si sentirà immediatamente grata a Sheila per averla salvata! Ma la ex moglie di Ridge neppure immagina quello che Sheila ha fatto.

Sheila in ospedale per uccidere Steffy

Ma perché Sheila si troverà in ospedale? Beh, la notizia che Steffy, sebbene in coma, sia sopravvissuta rappresenterà una minaccia poiché è l’unica testimone della verità. L’istinto di autoconservazione di Sheila prenderà il sopravvento e, trovandosi da sola nella stanza di Steffy, deciderà di agire, cercando di mettere fine alla vita di Steffy che è mantenuta in vita da macchine.

Tutto questo e molto altro nelle imperdibili puntate italiane di Beautiful.