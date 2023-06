Terra amara: Zuleyha in carcere e Demir se ne frega, come andrà a finire

Zuleyha resterà in carcere perchè Demir non perdona: ecco che cosa succederà nelle prossime puntate di Terra amara

Zuleyha non ha potuto fermare la sua furia. Non ha saputo gestire la rabbia. Umiliata, offesa, delusa ha preso una pistola e ha fatto fuoco ferendo quasi mortalmente suo marito Demir. Ma l’uomo, come avrete capito e come vedremo anche nelle prossime puntate di Terra amara, non è morto. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Terra amara che ci rivelano proprio quello che sta per accadere.

Demir ha sette vite come i gatti e anche questa volta, se l’è cavata.

Chi invece non se la caverà, almeno per il momento, è Zuleyha che è finita dietro le sbarre e che si è resa subito conto di aver commesso un grave errore. Non è pentita di aver sparato a suo marito ma di aver perso, così facendo, la possibilità di vedere i suoi figli.

Adesso però Demir deve prendere una decisione: cosa farà al processo, farà in modo che sua moglie lasci il carcere oppure no? Come andrà a finire questa storia? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Demir in ospedale-Ultimenotizieflash.com

Terra amara anticipazioni: la decisione di Demir

Demir si presenterà in tribunale per la prima udienza del processo contro Züleyha. Nonostante le richieste di Hünkar che ha suggerito a suo figlio di agire per il bene di Adnan e Leyla, Demir sarà sopraffatto dal rancore e dichiarerà al giudice che sua moglie ha cercato di ucciderlo premeditatamente per vivere liberamente il suo amore con l’amante Yilmaz, alle spalle di lui e di Müjgan.

Zuleyha resta in carcere

Di conseguenza, la situazione legale di Züleyha sarà definitivamente compromessa e non sarà rilasciata, rischiando molti anni di carcere. La scelta di Demir non troverà nemmeno il favore di Hünkar, ma l’antagonista della telenovela continuerà per la sua strada. Züleyha sarà fortemente stressata dal punto di vista psicologico e si preparerà a trascorrere i migliori anni della sua vita in prigione, ma non rinuncerà ai suoi figli, Adnan e Leyla.

Yilmaz vuole stare accanto a Zuleyha ma lei lo scaccia

La protagonista di Terra amara, sentirà la necessità di allontanarsi da Yilmaz nella speranza che un giorno Demir possa essere più compassionevole verso di lei. Pertanto, nonostante giuri il suo amore eterno a Yilmaz, chiederà ad Akkaya di non visitarla più in carcere, poiché metterà il suo ruolo di madre al primo posto e considererà il loro destino triste già scritto.

Yilmaz accetta la decisione di Zuleyha

Yilmaz accetterà con dolore questa decisione, ma la scelta di Züleyha riuscirà a far riflettere davvero Demir? In realtà, a un certo punto, Demir prenderà una decisione che potrebbe compromettere per sempre la serenità della famiglia Altun, e un’azione di Hünkar avrà un ruolo significativo in tutto ciò. Non ci resta che attendere le prossime imperdibili puntate di Terra amara per scoprire ogni dettaglio.