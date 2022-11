Ascolti Mondiali: cerimonia di apertura e primo match, i numeri

Sono ottimi gli ascolti di Rai 1 per la domenica con la cerimonia di apertura dei mondiali e la prima gara in Qatar. Ecco tutti i numeri del 20 novembre

Sarà un mondiale diverso, sarà un mondiale che incollerà lo stesso alla tv milioni di tifosi, anche in Italia, nonostante la nostra nazionale non sia in gara. Lo si è capito dagli ascolti che sono stati portati a casa il 20 novembre 2022. Siamo solo all’inizio certo, molte delle partite si giocheranno in orari in cui si lavora. Ma siamo in inverno, e c’è molta più gente davanti alla tv di quello che potremmo pensare. La Rai probabilmente, avrà delle perdite rispetto al fatto che l’Italia non giocherà questo mondiale, ma se il buongiorno si vede dal mattino, anche i numeri portati a casa in questa prima giornata, sono ottimi. In Spagna ad esempio, la prima gara è stata vista da un numero inferiore e vale lo stesso per la cerimonia di apertura, nonostante la nazionale iberica parteciperà al campionato mondiale. Insomma il mondiale è sempre il mondiale ed è iniziato anche in modo diverso rispetto al solito. Per provare a spegnere le polemiche delle ultime settimane, dal Qatar con la cerimonia di apertura hanno provato a mandare un messaggio di inclusione, modernità, pace. Non bastano fuochi d’artificio e musica certo, alla parole dovrebbero corrispondere anche i fatti. Ma è un inizio. Chi pensava in ogni caso, che le polemiche, in molti casi anche sacrosante, avrebbero allontanato il pubblico però sbagliava. Il calcio, anche in questo caso, unisce.

Gli ascolti del 20 novembre 2022: i Mondiali partono alla grande su Rai 1

A seguire la Cerimonia d’Apertura dei Mondiali di Qatar 2022, dalle 15:37 alle 16:11 oltre 4 milioni di italiani. Nel dettaglio: 4.097.000 spettatori con il 30.1%, mentre la partita inaugurale Qatar-Ecuador è vista da 4.657.000 spettatori con il 29.5%. L’attesa per il mondiale ha fatto bene anche a Domenica In che, seppur in forma ridotta, è andato vicino ai 3 milioni di spettatori nella puntata del 20 novembre. Buoni quindi i numeri della domenica di Rai 1.