La ricetta del crescione alle erbe da Geo

Tra le ricette di Geo viste nell’ultima stagione televisiva che si è da poco conclusa, arriva anche quella del crescione alle erbe. Il crescione, come saprete, è una preparazione tipica dell’Emilia Romagna ma è un piatto conosciuto in tutta Italia per la sua bontà. Alessandra Bazzocchi e suo marito Roberto hanno suggerito la ricetta per preparare questo buonissimo crescione alle erbe. Vediamo come si prepara.

RICETTE GEO: FACCIAMO IL CRESCIONE ALLE ERBE

Per l’impasto del crescione:

1 kg farina 0

140 g strutto di mora romagnola

2 pizzichi di bicarbonato

15 g sale dolce di Cervia

200 ml acqua calda

Procedimento

Mettere la farina sulla spianatoia facendo un buco al centro cospargendo di sale e bicarbonato. Unire lo strutto alla farina e incorporare l’acqua poco alla volta fino ad ottenere un impasto morbido e ben amalgamato. Lasciare riposare l’impasto coperto per almeno un’ora al fresco.

Staccare una parte d’ impasto e formare delle palline di circa 80 g ciascuna. Stenderne una alla volta con il mattarello facendo attenzione a formare un cerchio girando sempre l’impasto di 5 gradi.

E adesso vediamo anche gli altri ingredienti che ci servono per la preparazione del crescione alle erbe:

2 mazzi di cicoria

2 mazzi di bietole

2 spicchi d’aglio

2 cucchiai di olio evo

qb sale e pepe

Preparazione

Lavare e cuocere in una padella ampia, le erbe con gli spicchi d’aglio, un pizzico di sale, pepe e acqua quanto basta per portarli a cottura. Lasciare raffreddare le erbe, strizzarle leggermente e tagliuzzarle grossolanamente.

Farcire la metà inferiore del cerchio ottenuto dall’impasto per piadine e crescioni avendo l’avvertenza di lasciare il bordo libero per circa un centimetro. Chiudere i crescioni aiutandosi con i rebbi della forchetta.

Cuocere da una parte e dall’altra per un paio di minuti a padella molto calda, cuocendo il crescione anche in verticale.

Geo torna su Rai 3 con le nuove puntate a settembre.

( fonte foto pagina Fb Geo)