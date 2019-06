La ricetta della piadina con polpette in umido e piselli da Geo

Tre le ultime ricette di Geo c’è anche quella della piadina romagnola con polpette in umido e piselli. Le puntate inedite di Geo sono terminate ma noi abbiamo continuato a selezionare per voi le migliori ricette viste in questa edizione. E di certo non poteva mancare la ricetta della piadina. Alessandra Bazzocchi e suo marito si sono quindi dati da fare con questa ottima preparazione, che ne dite? Vediamo come si prepara la piadina fatta in casa.

RICETTE GEO: COME PREPARARE L’IMPASTO PER LA PIADINA ROMAGNOLA

Per 14 pezzi

1 kg farina 0

140 g strutto di mora romagnola

2 pizzichi di bicarbonato

15 g sale dolce di Cervia

200 ml acqua calda

Procedimento

Mettere la farina sulla spianatoia facendo un buco al centro cospargendo di sale e bicarbonato. Unire lo strutto alla farina e incorporare l’acqua poco alla volta fino ad ottenere un impasto morbido e ben amalgamato. Lasciare riposare l’impasto coperto per almeno un’ora al fresco.

Staccare una parte d’ impasto e formare delle palline di circa 80 g ciascuna. Stenderne una alla volta con il mattarello facendo attenzione a formare un cerchio girando sempre l’impasto di 5 gradi.

Cuocere la piadina nel testo di terracotta o in una padella antiaderente entrambi ben caldi. Praticare subito dei fori con i rebbi della forchetta per evitare che si formino bolle d’aria. Cuocere due minuti per lato e appoggiare le piadine in verticale in modo di non farle ammorbidire.

RICETTE GEO: COME PREPARARE POLPETTE IN UMIDO E PISELLI

Per 5 persone

2 piadine a spicchi

600 g macinato di vitello e maiale

100 g mortadella

1 manciata di formaggio grattugiato pecorino o parmigiano

2 spicchi d’aglio e un mazzetto di prezzemolo

2 uova intere

50 g pangrattato

1 kg piselli freschi già sgranati

2 cipolline fresche

Qb olio per friggere

2 cucchiai di olio evo

qb salsa di pomodoro

qb pepe e sale

Preparazione

Impastare la carne con la mortadella sminuzzata finemente, un uovo, il formaggio, aglio e prezzemolo tritati, pepe e sale. Formare delle polpette, passarle nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato. Friggerle in padella ad olio molto caldo o in forno. Nel frattempo far soffriggere la cipollina fresca con un goccio d’olio, aggiungere i piselli e lasciar cuocere con acqua calda fino a cottura. Condire con sale e pepe e aggiungere la salsa di pomodoro. Adagiare le polpette nel sugo e lasciar cuocere per qualche minuto. Servire accompagnando l’umido con spicchi di piadina calda.

( fonte foto pagina Fb Geo)