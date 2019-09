Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Nazli delusa ancora da Asuman lascia tutto

Che cosa succederà nelle ultime puntate di Bitter Sweet in onda nella prima settimana di settembre su Canale 5? Lo scopriamo con le anticipazioni e le news che ci rivelano proprio la trama dei prossimi episodi. Partiamo con la puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda il 2 settembre 2019 su Canale 5. Come avrete visto negli ultimi episodi in onda su Canale 5 gli equilibri sono stati messi in discussione a causa del ritorno di Pelin nella vita di Ferit. L’ex fidanzata dell’imprenditore è tornata con delle rivelazioni da fare ma non solo. La ragazza adesso ha un nuovo alleato e non sa che Hakan sta cercando di fare del male a Ferit…Demet dal canto suo vorrebbe mettere in difficoltà suo marito, raccontando a tutti della sua colpevolezza e sta cercando un modo per farlo. Nazli invece è molto preoccupata per la presenza di Pelin nella vita di Ferit. Fa bene a esserlo? Non solo, nei prossimi episodi vedremo come ancora una volta la vita di Nazli sia influenzata, e non in positivo, dalle scelte fatte da sua sorella…

Scopriamo i dettagli con la trama della puntata di Bitter Sweet in onda lunedì su Canale 5. Ecco le ultime news per voi.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 2 SETTEMBRE 2019

Ferit fa tardi all’intervista importante che aveva al ristorante di Nazli per colpa di Pelin. Nazli litiga con Asuman perché si è fatta pagare il debito da Deniz. A seguito di questa litigata, Nazli decide di partire per qualche giorno e staccare la spina da tutto. Asuman per dare i soldi a Deniz accetta un lavoro da un tipo losco che alla fine le vuole fare del male ma Deniz riesce a salvarla in tempo. Ferit riesce a trovare Nazli e decide di andare da lei.

Che cosa succederà tra i due? Dopo questo gesto fatto da Ferit, la giovanissima chef capirà che tra loro potrebbe esserci qualcosa di molto bello? Non ci resta che seguire le ultime puntate di Bitter Sweet in onda nei prossimi giorni su Canale 5 per scoprire quello che sarà il gran finale. Voi fate il tifo per Nazli e Ferit?