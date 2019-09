Come avere una casa sempre profumata, basta davvero poco

Ci sono dei rimedi sempre efficaci per avere una casa sempre profumata e fresca. Non solo i classici rimedi della nonna ma anche altri che spesso scopriamo anche dalle nostre lettrici. Una casa profumata e fresca deve essere sempre il nostro pensiero. Accogliere amici per una serata o una cena di lavoro o ancora meglio per un compleanno, in una casa poco profumata o inodore è inaccettabile. Una casa profumata è una casa pulita. Per profumare al meglio la vostra casa scegliete sempre dei profumi non troppo forti ma che vi diano quella sensazione di delicatezza e nello stesso tempo freschezza. Il sapone è un elemento importante per profumare la casa, diffonde un buon profumo e lascia sempre un tocco di delicatezza. Essenza al limone o al cedro se volete freschezza.

I CONSIGLI PER AVERE CASA PROFUMATA

Un altro buon rimedio per profumare casa e fare in modo che gli odori della cucina non diventino presenti per troppo tempo, è quello di far ricambiare l’aria di continuo. Tenere porte e finestre chiuse non aiuta anzi peggiora l’accumulo di cattivi odori. Cambiate aria e lasciate sempre finestre e infissi un po’ aperti. Se cucinate tanto e siete sempre davanti ai fornelli tra fritture e forno scegliete le candele profumate. Ottime anche d’estate per dare un tocco di freschezza. Tante fragranze e profumi diversi in commercio, vi consigliamo di scegliere quello che più si addice alla vostra casa. Ricordatevi delle allergie ed evitate quelli troppo forti soprattutto se avete bambini in casa. Per una casa sempre profumata ci vuole un bagno sempre pulito e igienizzato. I cattivi odori che si formano nel bagno e l’umidità possono rivelarsi pessimi se volete una casa bella e fresca. C’è una pianta che per gli odori in casa non si smentisce mai: la lavanda. Secca o fresca la lavanda è un’ottima soluzione per una casa sempre fresca e profumata. Un’essenza inconfondibile, da provare.