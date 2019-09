Come pulire e igienizzare il ferro da stiro

Ci sono degli elettrodomestici che non andrebbero mai trascurati soprattutto nella pulizia. Il ferro da stiro è uno di questi. Non possiamo tenere un ferro da stiro sporco e pieno di calcare. Per pulire il ferro da stiro alla perfezione è necessario seguire alcune regole. Non possiamo stirare con un ferro da stiro sporco, si rischia di rovinare i vestiti con il calcare. Se il ferro da stiro è sporco e vedete che non solo sotto la piastra di acciaio ma anche quando esce il vapore esce del calcare, allora è arrivato il momento di fare davvero una accurata pulizia del ferro.

COME PULIRE AL MEGLIO IL FERRO DA STIRO

Ci sono dei metodi per pulire il ferro da stiro che potete utilizzare anche in casa senza avere necessità di andare in un centro per elettrodomestici. Prima di fare la pulizia del ferro da stiro assicuratevi che non ci sia nessuna presa attaccata. Staccate il ferro dalla presa di corrente e immergete un panno in microfibra in acqua calda e bicarbonato. Pulite per prima la piastra del ferro così da eliminare tutti i residui di calcare e di sporco.





Un metodo eccezionale per pulire il ferro da stiro, in questo caso quello a caldaia, è con aceto e acqua. Basta inserire al posto dell’acqua nel beccuccio della caldaia acqua tiepida e aceto. Accendete il ferro e poi fate fuoriuscire tutto il vapore, tutto! Eseguite questa operazione più di una volta. Così il ferro da stiro sarà oltre che pulito disinfettato e pronto all’uso. La piastra del ferro da stiro può essere pulita anche con il limone. Un mezzo limone passato, anzi strofinato sulla piastra del ferro, pulisce bene e fa brillare la parte più importante del vostro elettrodomestico. La piastra è la parte che va sui vestiti e dovrebbe essere sempre pulita e igienizzata. Per rimuovere poi il calcare provate anche con dei cotton fiock ma dopo aver sciolto il calcare.