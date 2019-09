La ricetta degli gnocchi alla sorrentina con tanto formaggio

Una vera meraviglia gli gnocchi alla sorrentina, un primo piatto ovviamente campano, uno di quelli che tutti devono provare almeno una volta. Per fare gli gnocchi alla sorrentina dobbiamo comprare gli gnocchi di patate, ma possiamo farli anche noi a casa, non ci vuole molto. Prendiamo dell’ottimo fiordilatte, non devono mancare poi pepe, parmigiano reggiano grattugiato e basilico fresco. Poco altro e il nostro piatto di pasta sarà pronto. E’ una delle ricette facili e veloci suggerite da Il cucchiaio d’argento, un primo piatto campano, della tradizione del Sud da provare. Ecco cosa serve e come si preparano gli gnocchi alla sorrentina ovviamente gratinati in forno.

LA RICETTA DEGLI GNOCCHI ALLA SORRENTINA

Ingredienti per gli gnocchi alla sorrentina: 800 g di gnocchi di patate, 500 g di passata di pomodoro, 2 mozzarelle fiordilatte da 125 g l’una, olio di oliva, sale, pepe, parmigiano reggiano grattugiato, 1 spicchio di aglio, basilico fresco e 1 cucchiaino di zucchero

Preparazione gnocchi alla sorrentina: tagliamo subito a dadini la mozzarella e la facciamo sgocciolare nel colino a maglie sottili, deve perdere la sua acqua. In una padella grande e antiaderente facciamo insaporire l’olio con l’aglio, facciamo dorare e togliamo l’aglio. Adesso possiamo aggiungere la passata di pomodoro, lo zucchero, il basilico, il sale, il pepe appena macinato. Portiamo a bollore e abbassiamo la fiamma, facciamo poi cuocere per 10 minuti ancora, mescoliamo ogni tanto.





A parte ovviamente possiamo lessare gli gnocchi, usiamo una pentola grande con acqua bollente e già salata, scoliamo la pasta con un mestolo forato appena gli gnocchi salgono a galla. Versiamo in padella con la salsa al pomodoro e facciamo saltare con delicatezza. Versiamo il tutto in una pirofila e aggiungiamo i dadini di mozzarella, magari meglio se alterniamo strati di gnocchi e strati di mozzarella e formaggio parmigiano grattugiato. Completiamo con sugo, mozzarella e formaggio grattugiato. Mettiamo in forno a 250 gradi modalità grill per 5 – 8 minuti, si deve gratinare la superficie. Togliamo dal forno e completiamo con pepe fresco macinato, basilico fresco e dopo poco serviamo.