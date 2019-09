Pasta alla Norma, la ricetta più facile e golosa

La pasta con la Norma si può fare in vari modi, ognuno ha la propria ricetta, c’è chi usa i pomodori freschi e chi i pelati, chi frigge le melanzane a dadini e chi le fette di melanzane per ottenere un vero e proprio timballo. La pasta alla norma si può anche completare in forno con la mozzarella o altro formaggio ma questa versione della pasta alla Norma è più veloce e semplice. Tra le ricette estive la pasta con le melanzane non può certo mancare ma se friggiamo le melanzane e le congeliamo nel modo giusto possiamo preparare la pasta alla Norma buonissima anche in inverno. E’ una delle ricette perfette de Il cucchiaio d’argento, come tutte le altre è da provare subito, davvero ottima.

LA RICETTA PER FARE LA PASTA ALLA NORMA CON LE MELANZANE

Ingredienti pasta alla Norma: aglio, olio, basilico, 2 melanzane viola, 8 pomodori ramati, ricotta salata, 320 g di rigatoni, zucchero, pepe e olio di semi di arachidi

Preparazione pasta alla Norma: tagliamo i pomodori a cubetti, mettiamo in padella con olio e aglio, facciamo ammorbidire circa per 20 minuti aggiungendo sale, pepe, basilico e mezzo cucchiaino di zucchero. Adesso togliamo dal fuoco e passiamo con il passaverdure, mettiamo di nuovo sul fuoco e facciamo asciugare il sugo fino alla consistenza desiderata.





Tagliamo le melanzane a cubetti di medie dimensioni, friggiamo in abbondante olio ben caldo, scoliamo bene quando sono ben dorate, adagiamo su carta da cucina. Adesso possiamo cuocere la pasta in acqua già bollente e salata, magari i rigatoni ma se preferite va bene anche altra pasta. Scoliamo al dente e condiamo versandola nel sugo, facciamo saltare in padella e aggiungiamo anche le melanzane. Se preferite potete aggiungere le melanzane in ogni singolo piatto. Di certo dobbiamo completare ogni piatto con un bel po’ di ricotta salata grattugiata. Serviamo subito.