Pulizie di casa, gli oli essenziali per profumare e disinfettare l’ambiente

Per le pulizie di casa gli oli essenziali possono costituire un elemento fondamentale da utilizzare. Questi hanno un duplice obiettivo: profumare e disinfettare tutti gli ambienti. Infatti le proprietà degli oli sono molteplici e inoltre lasciano un odore gradevole in casa, agendo anche sul buon umore. Ne esistono diversi ma ce ne sono alcuni che sono perfetti da utilizzare per le pulizie di casa. Scopriamo quindi quali sono gli oli essenziali che non possono mancare.

PULIZIE DI CASA CON GLI OLI ESSENZIALI, ECCO QUALI UTILIZZARE NEI VARI AMBIENTI

Gli oli essenziali possono avere delle proprietà antibatteriche e disinfettanti. Inoltre mandano via i cattivi odori, oltre a batteri e germi che albergano nelle nostre case. Ogni olio essenziale ha una proprietà differente. Ad esempio l’olio essenziale al tea tree oil è antibatterico in modo naturale, mentre quello alla lavanda è utile per profumare la biancheria ma anche gli ambienti della casa. Molto utili sono gli oli essenziali al rosmarino e all’eucalipto, in grado di contrastare la polvere. Per pulire bagno, cucina e elettrodomestici si possono usare invece gli oli essenziali all’arancia e al limone, che consentono di neutralizzare i cattivi odori. Insomma, gli oli essenziali possono diventare degli alleati ideali in casa. Vanno scelti sia in base al profumo che emanano, sia per le proprietà.





PULIZIE DI CASA, ECCO COME PREPARARE LE MISCELE CON GLI OLI ESSENZIALI

Per pulire e profumare le superfici potete mixare anche tre oli essenziali, 3 gocce per uno. Dunque potete mettere ad esempio 5 gocce di lavanda, che profuma in maniera delicata, 5 gocce di olio essenziale all’eucalipto, per la polvere, e 5 gocce di un altro olio che più vi piace. Pulite con un panno le superfici e poi asciugatele. Oltre ad aver rimosso lo sporco, avrete un ottimo profumo di pulito in casa. Per il bagno invece, come vi abbiamo detto, l’olio essenziale al tea tree oil è perfetto, in quanto antibatterico. Dunque è in grado di disinfettare i sanitari ma anche le superfici della cucina. Questo olio è perfetto anche per pulire i pavimenti. Per pulire dovete dunque avere a disposizione 500 ml di acqua a cui aggiungere oli essenziali per le pulizie di casa. Mettete 25 gocce di olio al limone e 25 di olio essenziale al tea tree oil. Dopodiché intingete lo straccio o la pezzetta che volete utilizzare per procedere con le pulizie. Lasciate agire per circa mezz’ora prima di risciacquare e asciugare. L’effetto sarà davvero gradevole alla vista e all’olfatto. Provare per credere!