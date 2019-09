Cosa aggiungere alla marmellata di fichi per renderla perfetta

Fine estate tempo di composte e marmellate. E visto che tra i frutti di questo periodo non possono mancare i fichi, oggi vi parliamo della marmellata o confettura di fichi. La ricetta della marmellata è molto semplice ma per renderla speciale e perfetta possiamo usare degli ingredienti che si abbinano perfettamente al sapore di questo frutto. Quali sono? Abbiamo cercato per voi dei consigli per rendere la marmellata di fichi ancora più buona.

Possiamo utilizzare degli ingredienti da unire a fine cottura oppure magari da mettere direttamente nei vasetti prima di lasciare riposare la nostra marmellata di fichi.

COME RENDERE PERFETTA E DIVERSA LA MARMELLATA DI FICHI: CONSIGLI UTILI

Tra gli aromi o meglio tra le spezie che possiamo usare: cannella,noce moscata, vaniglia. E invece se amiamo la frutta secca possiamo unire alla marmellata: noci, mandorle, pinoli e uvetta sultanina. La nostra marmellata avrà un gusto ancora più buono. Non è necessario tostare noci e mandorle, potete unirle dopo averle sgusciate, direttamente nella pentola con i fichi cotti. Se invece volete dare un tocco di freschezza piccante alla vostra marmellata, grattugiate un poco di zenzero fresco. Ormai si sa, lo zenzero va su tutto ed è anche questo il caso. La vostra marmellata di fichi con lo zenzero sarà perfetta da gustare sui formaggi.

Per quanto riguarda invece lo zucchero, leggenda vuole che i fichi siano pieni di zucchero ma in realtà contengono solo il 20% di zuccheri nella loro composizione visto che il restante 80% è acqua. Per cui quando prepariamo la nostra marmellata ci comportiamo come se stessimo utilizzando qualsiasi altro frutto.

Una marmellata preparata a fine estate può essere il regalo perfetto da fare magari nel periodo di Natale. Soffrirete un po’ di caldo in questi giorni a prepararla ma poi avrete grandi soddisfazioni con le persone a cui la regalerete.