Fiocchi di latte perfetti per la dieta: possiamo anche farli in casa

Cerchiamo di stare sempre molto attenti a quello che mangiamo scegliendo una alimentazione salutare. Oggi vi parliamo di un alimento che può andare bene nelle nostre diete, soprattutto se non vogliamo che ci siano troppe calorie e cerchiamo qualcosa che si abbini perfettamente alle insalate per rendere ricche. Conoscete tutti i segreti dei fiocchi di latte? Oggi vi spieghiamo perchè fanno bene e come si possono preparare anche in casa.

FIOCCHI DI LATTE PERFETTI PER UNA DIETA IPOCALORICA

I fiocchi di latte sono ricchi di proteine e sono perfetti per le diete ipocaloriche. Bisogna però stare molto attenti se si cercano dei fiocchi di latte con poche calorie: bisogna infatti acquistare quelli senza latte. Spesso infatti i fiocchi di latte che si trovano in commercio sono ricchi di panna per cui diventano grassi e ricchi di calorie. In commercio si trovano anche dei fiocchi di latte senza lattosio, perfetti per chi ha questo genere di intolleranze.

COME PREPARARE IN CASA I FICCHI DI LATTE

Si tratta di una ricetta molto semplice. Solo tre ingredienti: latte scremato, aceto bianco e sale. Come dicevamo in precedenza, i fiocchi di latte possono essere mangiati anche da chi è intollerante al lattosio se sono fatti con latte di riso o latte senza lattosio. In questo caso quindi, visto che li prepariamo in casa, possiamo usare il latte senza lattosio per rendere la nostra ricetta perfetta per chi è intollerante.

E adesso passiamo alla preparazione dei nostri fiocchi di latte: dovete versare un litro di latte in un pentolino, aggiungere un pizzico di sale e lasciar cuocere a fuoco medio mescolando di continuo.

Quando il latte bolle spegnete la fiamma e aggiungete 15 gr di aceto di vino bianco, mescolate e lasciate riposare tutto con un coperchio per 30 minuti.

Trascorso questo tempo fate cuocere nuovamente tutto per 10 minuti e poi lasciate riposare per altri 30 minuti.

Con un colino raccogliete i fiocchi e sistemateli in un piccolo recipiente rivestito con una garza sterile. Lasciate scolare il liquido in eccesso. Vi consigliamo di consumare subito. Si tratta di un prodotto delicato che non può essere conservato per molto tempo.