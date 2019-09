La ricetta della cheesecake con biscotti cioccolato e cereali

Lasciatevi conquistare dalla cheesecake al cioccolato con la base più golosa perché la prepariamo con i biscotti al cioccolato e cereali, quelli per la colazione, quelli croccanti. Ogni base cambia gusto con i diversi biscotti scelti e questa torta sarà un vero spettacolo. E’ la cheesecake che va in forno, quindi la cuociamo, non la mangiamo sentendo tutto il gusto del formaggio fresco ma il sapore di un vero dolce delizioso. Poi ovviamente la mettiamo in frigo, la gustiamo fredda, morbida, deliziosa, sarà la torta perfetta per le mille occasioni di tutti i golosi. E’ una delle ricette suggerite da Il cucchiaio d’argento, una ricetta da provare subito, non fatevela scappare e non perdete le altre ricette dolci al cioccolato.

COME SI FA LA CHEESECAKE AL CIOCCOLATO?

Ingredienti cheesecake cioccolato: per la base 230 g di biscotti cioccolato e cereali, 110 g di burro fuso – Per il ripieno 500 g di formaggio fresco spalmabile, 150 ml di yogurt greco, 150 ml di panna fresca, 200 g di zucchero semolato, 4 uova, 150 g di cioccolato fondente, 50 g di cioccolato al latte, 1 cucchiaio colmo di amido di mais – Per la decorazione cacao amaro in polvere, cioccolato a scaglie





Preparazione cheesecake al cioccolato: mettiamo i biscotti nel mixer, triamo fini e versiamo nella ciotola, uniamo il burro fuso, amalgamiamo bene. Versiamo il composto in uno stampo a cerniera dai bordi alti da 22 cm di diametro, ben imburrato. Pressiamo, livelliamo bene il dorso con il cucchiaio, poniamo in frigo e passiamo il ripieno.

Facciamo sciogliere i due tipi di cioccolato a bagnomaria o al microonde e facciamo poi intiepidire. Versiamo in una ciotola il formaggio, lo yogurt, la panna e lo zucchero, lavoriamo con la frusta elettrica e uniamo le uova una alla volta, sempre lavorando il composto. Aggiungiamo il cioccolato fuso e amalgamiamo con delicatezza. Uniamo l’amido di mais setacciato, mescoliamo e versiamo nello stampo sui biscotti, livelliamo.

Mettiamo in forno a 175 gradi per 1 ora. Togliamo dal forno, facciamo raffreddare e mettiamo in frigo 3 ore. Completiamo con il cacao amaro in polvere setacciato e con le scaglie di cioccolato.