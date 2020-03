Riciclo creativo: idee per dare nuova vita alle tue vecchie sedie

Che cosa si può fare con le vecchie sedie che si hanno in casa o in soffitta e che sono ormai troppo consumate per poter essere utilizzate per un arredo moderno?

Ecco alcuni consigli che abbiamo ricevuto dal team di https://www.nonsoloriciclo.com: ci aiuteranno a capire in che modo sfruttare arredi datati ma che non per questo motivo meritano di finire nella spazzatura.

Il riciclo creativo per trasformare una sedia vecchia

I metodi di utilizzo alternativo delle vecchie sedie sono così tanti che è sufficiente spremere un po’ le meningi e lasciare briglia sciolta alla fantasia per trovare un vasto assortimento di soluzioni da mettere in pratica. Quando si ha a che fare con linee essenziali e sedie modulari, per esempio, è possibile darsi da fare per trasformarle in altalene a dir poco originali; volendo, da una sedia si può ricavare un appendiabiti molto pratico da sfruttare per tenere in ordine i propri indumenti, ma anche gli asciugamani o qualsiasi altro capo di abbigliamento.

Un pizzico di creatività è ciò che ci vuole per fare in modo che da una sedia possa essere ottenuta una mensola, da impiegare in cucina o in bagno; e se si ha a disposizione un grande terrazzo o un bel giardino che si desidera abbellire, perché non approfittarne per dare vita a una fioriera?

La stencil mania per portare una vecchia sedia a nuova vita

Gli stencil sono dei validi alleati per chi ha intenzione di riutilizzare una o più sedie vecchie ma sa di non possedere capacità artistiche adeguate per creare dei lavori in prima persona. Senza contare che i decori realizzati a mano libera richiedono una buona dose di tempo per essere portati a termine, e non è detto che tutti ce l’abbiano a disposizione. Meglio affidarsi alla stencil mania, quindi, che garantisce una soluzione conveniente dal punto di vista economico e che si fa apprezzare per la sua semplicità e per la rapidità che la contraddistingue.

Non serve altro che un po’ di pazienza e un po’ di buon gusto: si tratta, infatti, di individuare un soggetto da cui si dovrà prendere spunto per la decorazione della sedia. Le opportunità sono davvero tante: si spazia dalle scritte decorative ai temi floreali, passando per i motivi geometrici. Una volta applicato il tema da cui ci si è lasciati ispirare, il gioco è fatto; per gli arredamenti classici il suggerimento è di puntare sugli stencil argento e oro.

I vantaggi del riciclo creativo

Le sedie in legno hanno un grande pregio: sono versatili e si prestano a tanti tipi di lavorazioni differenti. Tutto quello che bisogna fare è preparare la superficie, ricorrendo a un pezzo di carta vetrata o a solventi chimici specifici per togliere la vernice presente. Dopodiché si usa un prodotto antitarlo e, infine, si applica il primer, avendo cura di sceglierne uno apposito per il legno.

Il tutto deve essere lasciato ad asciugare per un giorno; trascorse le 24 ore, ci si può dedicare alla decorazione. Nel caso in cui non si sappia che decisione prendere, è meglio optare per le tonalità cromatiche più tenui, possibilmente in una finitura lucida: i colori pastello vanno benissimo, ma solo a condizione che siano coerenti con il resto dell’arredamento.

Lo stile shabby chic

Per la decorazione delle vecchie sedie è necessario pensare se esse dovranno essere esposte all’aria aperta o saranno destinate a locali al chiuso. In entrambi i casi si può trovare un valido aiuto nello stile shabby chic, magari attraverso una decorazione con il decoupage.

Basta mettersi in cerca di riviste e fogli di giornale da cui ritagliare, scritte, immagini e ogni altro contenuto si ritiene possa essere adattato alla superficie della sedia. I decori floreali e romantici sono quanto di meglio si possa immaginare se si apprezza lo stile provenzale, mentre delle ottime alternative possono essere individuate nei fumetti o nelle mappe geografiche.

