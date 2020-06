Come pulire la scarpiera ed eliminare i cattivi odori con rimedi naturali

Pulire la scarpiera non è poi così divertente ma si sa almeno ogni sei mesi dovremmo farlo. Ci sono rimedi naturali e consigli utili che vogliamo darvi proprio per evitare la formazione di odori sgradevoli all’interno delle vostre scarpiere. I cattivi odori purtroppo è normale che a volte si formino e potrebbe capitare anche della muffa e dell’umidità, soprattutto nelle parti più interne della scarpiera dove abbiamo quelle scarpe che proprio non riusciamo a buttare via. Iniziamo con lo svuotare del tutto la nostra scarpiera, ci saranno attimi di panico ma poi dopo il risultato sarà gratificante. Una volta svuotata passiamo a una cernita di tutte quelle scarpe che non indossiamo da tempo, che sono rovinate, che ci fanno male e che da anni non scegliamo e sono sempre lì ad accumulare polvere. Fatto lo scarto delle scarpe iniziamo con il togliere la polvere e prepariamo la nostra soluzione naturale per pulire la scarpiera.

ADDIO CATTIVI ODORI TRA LE SCARPE

Aceto di vino bianco, bicarbonato e una goccia di essenza di lavanda o se preferite limone saranno perfetti per igienizzare il tutto. Passare con un panno la soluzione su tutti i ripiani della scarpiera, lasciarla aperta per almeno una mezz’ora. Passata mezz’ora riponete le scarpe all’interno della vostra scarpiera e in ogni ripiano mettete del carbone vegetale. Il carbone vegetale è un ottimo rimedio naturale per mandare via i cattivi odori ed evitare la formazione di muffa e umidità. Insieme al carbone vegetale in un sacchettino mettete dei sali da bagno profumati o dei petali di rosa. La vostra scarpiera ora è pronta e profumata.

Tra sei mesi potrete rifare lo stesso procedimento e ne sarete soddisfatte. Fondamentale fare uno scarto delle scarpe inutilizzate così da non accumulare polvere inutile e anche spazio all’interno della scarpiera. Ricordate che una scarpiera pulita fa vivere più a lungo anche le vostre scarpe.

