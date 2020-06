Quel buon profumo in casa grazie alle erbe aromatiche

In una casa c’è spesso bisogno di profumi, deodoranti per ambienti, quel buon profumo di fresco e pulito. Non sempre però i prodotti in commercio possono fare al caso nostro, soprattutto se siamo allergici o se siamo degli amanti del naturale. Ecco che sicuramente profumare casa con spezie, piante ed erbe aromatiche potrebbe essere una sana idea e soprattutto naturale. Attenzione sempre alle allergie respiratorie prima di scegliere il profumo più adatto alle vostre esigenze. Quali sono allora le piante, le erbe e le spezie più adatte per profumare la vostra casa in modo da non utilizzare spray tossici e soprattutto non naturali. Ci sarebbe da fare una lista infinita ma ecco quelle che abbiamo selezionato per voi e sono particolarmente profumate e adatte per la casa e tutti gli ambienti a cui tenete di più. Pino e rosmarino per esempio sono delle erbe aromatiche molto adatte a profumare gli ambienti. Se accompagnati da stecche di cannella un odore delicato accompagnerà anche le vostre sere romantiche.

LE ERBE AROMATICHE PER PROFUMARE CASA

Salvia e lavanda accoppiamento vincente per i cassetti della biancheria da mettere in sacchetti di cotone oppure in sacchettini di organza (tipo quelli delle bomboniere), un fresco profumo ogni volta che aprirete i cassetti.

Ottimi da utilizzare come spray per i vetri così da lasciare un gradevole profumo in camera anche la menta e la melissa. Ecco come preparare uno spray con queste due erbe profumate e fresche. Prendete le foglie fresche di menta e melissa e preparate un infuso con dell’aceto di vino bianco in modo da creare la parte liquida (unito in parti uguali). Una volta pronto versate il composto ottenuto in un contenitore spray così da utilizzarlo tutte le volte che volete per le pulizie di vetri e finestre. Infine non dimenticate per un profumo imbattibile nella vostra casa petali di rosa e liquirizia con bacche di vaniglia. Create dei pot- pourri e lasciateli in giro per la casa così da godere del profumo che emanano e rilassarvi.

