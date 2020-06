Weekend al mare: cosa mettere in valigia

L’estate è oramai ufficialmente partita. La voglia di trascorrere qualche giorno di relax in riva al mare tra divertimento e benessere si fa sentire sempre di più. Un weekend da passare in una località balneare è sempre una buona soluzione, soprattutto se si è liberi dal lavoro nel fine settimana. In fondo però non è così facile organizzarsi. In molti devono percorrere diversi chilometri prima di arrivare alla meta tanto ambita e devono portare una valigia appresso. E proprio a proposito di valigia, quesito fondamentale: che cosa è giusto mettere nei bagagli per passare un weekend al mare d’estate? Cerchiamo di scoprirlo insieme senza dimenticare nulla.

Cosa mettere nella valigia per trascorrere un weekend di relax al mare: le cose fondamentali

Se si va al mare, la prime cose che ci vengono in mente al momento della sistemazione della valigia sono sicuramente i costumi da bagno e le ciabatte da spiaggia. E poi? Teli da mare, creme solari, abbronzanti (se se ne fa uso), occhiali da sole, magari un cappello estivo. Ma sicuramente non si passerà tutta l’intera giornata in spiaggia quindi è importante pensare anche all’abbigliamento per la sera o per le semplici uscite. Qualcosa di elegante e qualcosa di più casual, senza dimenticare l’intimo e l’igiene con tanto di pochette ben organizzata con i prodotti a seconda delle varie esigenze personali.

Organizzare la valigia per il weekend a mare: cosa non dimenticare di inserire dentro

Certo è che l’abbigliamento e gli accessori da mare non sono le uniche cose a cui bisogna pensare. Ormai i cellulari sono fondamentali nella nostra vita quotidiana e non possono mancare nemmeno in vacanza. Bisogna sempre ricordare di mettere in valigia un caricabatterie. E se si possiede pure un powerbank meglio ancora, sarà utile nelle giornate più lunghe. Un libro è sempre un ottimo compagno con cui passare un momento di relax in riva al mare, se vi piace leggere non potete non portarne uno con voi. E poi la macchina fotografica? E’ sempre bello cogliere i momenti più belli di giorni speciali. E per un weekend al mare noi vi consigliamo di attrezzarvi con una action cam, spesso anche più economica delle macchinette classiche, più versatile e piccola per i viaggi.