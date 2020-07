Evitiamo di sbiadire i capi neri, non è colpa della lavatrice

I vestiti colorati si sbiadiscono se non sappiamo bene come lavarli. Le etichette non si guardano mai, ammettiamolo, mettiamo in lavatrice e asciughiamo in asciugatrice o al sole senza pensare che potrebbero sbiadirsi e quindi perdere i loro colori vivi e lucenti. I capi neri in particolare sono quelli più colpiti. Avete ricevuto un regalo da una vostra amica, una maglia e un pantalone nero che vi piacciono tanto ma li avete messi a lavare e asciugare senza guardare bene le etichette. Il risultato? Sbiaditi. Come fare attenzione e non sbiadire i capi con piccoli accorgimenti è quello che vi spiegheremo con cura.

GLI ERRORI DURANTI IL LAVAGGIO CHE SBIADISCONO I CAPI COLORATI

Per prima cosa quando i capi sono neri e colorati leggete bene le etichette che in base al tessuto ci dicono molte cose. Non esagerate nel riempire il cestello della lavatrice con molti vestiti. Meglio fare più lavatrici che inserire maglie, tute e pantaloni in quantità eccessiva. Controllate che il ciclo di lavaggio selezionato sulla vostra lavatrice sia corretto. Evitate di inserire capi colorati o neri che scaricano molto colore potrebbero a loro volta rovinare gli altri.

Per non sbiadire il bucato colorato o nero un piccolo segreto è quello di lavarli al rovescio in modo da preservare la parte esterna. Per lavare e non sbiadire i vestiti neri utilizzate acqua fredda. Con l’acqua calda i colori tendono a sbiadirsi e i tessuti a consumarsi. Inutile pensare che i capi a freddo non vengano lavati bene, non è così. Lavare a freddo i capi colorati con il giusto detersivo e il disinfettante attivo già a freddo può risolvere spesso il problema e i vostri vestiti non saranno mai più sbiaditi. E’ utile aggiungere ai capi neri dell’aceto bianco, va aggiunto nel ciclo di risciacquo. Questo metodo fissa i colori ed evita che si sbiadiscano. Anche il sale aggiunto al lavaggio evita di far sbiadire i capi neri, quindi non abbiamo più scuse.