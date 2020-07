Tarme e rimedi naturali per allontanarle: facciamo così

Le tarme sono delle piccole farfalline che si nutrono di lana e cotone e possono causare diversi disagi se decidono di andare a vivere nei nostri armadi e sui nostri vestiti. E’ semplice capire se nel guardaroba si sono infiltrate delle tarme: questi piccoli insetti, quando mangiano, lasciano dei buchetti sui capi. Certo è che le tarme sono anche attratte dall’umido quindi bisogna sicuramente fare attenzione alla pulizia dell’armadio ma pure a quella dei vestiti. Il problema è comunque fastidioso e allora come possiamo allontanare le tarme dai nostri armadi? Esistono numerosi prodotti in commercio proprio con questo scopo e molti sono anche naturali.

Il problema delle tarme negli armadi: i prodotti naturali più efficaci

Utilizzare un prodotto naturale è sicuramente più salutare per la nostra salute ma, in fondo, anche per quella di questi piccoli animaletti. Alcuni odori, infatti, risultano sgradevoli e costringono gli insetti a cambiare luogo. Uno dei rimedi più efficaci è quello di utilizzare l’aceto o il bicarbonato. Questi composti sono facilmente reperibili, anche nelle erboristerie più fornite. Pulire gli armadi a periodo con questi prodotti naturali sicuramente allontana le tarme. Tra gli odori più sgraditi per loro e più piacevoli per noi: la lavanda, l’arancio, la cannella e l’olio di neem. Potete trovare questi ingredienti essiccati o in olio e metterli nell’armadio. E’ anche piuttosto semplice creare un antitarme naturale in casa.

Accorgimenti importanti per allontanare le tarme in poche mosse

Oltre a queste soluzioni del tutto naturali potete prendere dei piccolo accorgimenti, quasi banali, ma comunque decisamente importanti. Oltre ad igienizzare in modo adeguato gli ambienti e i vestiti, è fondamentale anche proteggere i capi con dei sacchi di plastica che impediscono alle tarme di adagiarsi sui vestiti. Il consiglio è quello di utilizzare questa soluzione soprattutto se nell’armadio sono presenti delle giacche di qualità o dei capi di alta moda perché in questo modo proteggerete gli abiti anche dall’umido e dalle macchie spiacevoli che può lasciare.