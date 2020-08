I deodoranti per scarpe che tutti dovrebbero usare: cosa sono e quali sono i migliori

Quanto ci piacciono le scarpe? Chi ha la scarpiera piena però sa bene che è molto importante fare una giusta pulizia delle scarpe, a prescindere dal modello delle stesse. Se si usa tanto un paio di scarpe, con la complicità del caldo, un cattivo odore è quasi inevitabile. Soprattutto se si tratta di scarpe da ginnastica dove è più probabile che il piede sudi. Non è comunque un problema che non si può risolvere, anzi. In commercio esistono molteplici deodoranti specifici per le scarpe. Questi spray eliminano gli odori facilmente e sono disponibili anche in polvere oppure in piccole sfere.

Come scegliere correttamente il deodorante perfetto per le nostre scarpe

Ovviamente esistono tanti tipi di scarpe: da quelle da ginnastica a quelle di tennis più comuni, fino ai tacchi o alle scarpe da trekking e così via. Per non parlare dei materiali con cui sono state create. Come esistono tanti tipi di scarpe, esistono pure tanti tipi di deodorante per trattarle al meglio. Esistono degli spray specifici per le scarpe che vengono utilizzate per fare sport o attività motoria, deodoranti per le scarpe in pelle, quelli che eliminano nettamente gli odori e che sono adatti per ogni tipo di scarpa. Questi prodotti sono facilmente reperibili in commercio e il prezzo è abbastanza basso per il lavoro che fanno.

I migliori tre deodoranti per igienizzare al massimo le nostre scarpe

I deodoranti per scarpe si possono trovare anche sulla nota piattaforma di Amazon. Tra i tanti tipi ne abbiamo selezionati tre tra i più apprezzati:

Envii Kit Fresh: è uno spray che elimina i cattivi odori dalle scarpe ed è indicato principalmente per quelle ad uso sportivo. Tra l’altro questo deodorante è molto versatile perché può essere utilizzato anche per pulire l’attrezzatura sportiva. Il flacone spray è di 750 ml e ha un costo di 13,99 euro. HygienFresh Note di Pulito: anche questo si può utilizzare su più tessuti e ha il profumo al talco. Mangia gli odori e non lascia alcun tipo di macchia. Questo deodorante è acquistabile a 13,99 euro. Aera Nature: questo disinfettante per scarpe ha componenti naturali, dodici tipi di oli essenziali, ad essere precisi. Il prezzo di questo spray è di soli 10,95 euro.





















Ma esistono davvero molti prodotti di questo genere, non avrete che l’imbarazzo della scelta. E sicuramente i vostri piedi, vi ringrazieranno!