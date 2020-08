Come pulire copridivani e cuscini: la guida

I copridivani e i cuscini rappresentano una parte molto importante per il look della nostra casa. In particolare, i tessili d’arredamento vestono le stanze, donando loro colore, luminosità e comfort. Ovviamente affinché ciò avvenga è necessario che siano per puliti! Nel caso contrario potrebbero solo causare disordine all’interno di una stanza. Non dovete, pertanto, mai dimenticare di prendervi cura di copridivani e cuscini con un’accurata pulizia. Potete farlo direttamente a casa vostra senza dover affidarvi per forza alle lavanderie.

PULIRE COPRIDIVANI, COME FARE: LA GUIDA DA SEGUIRE PER AVERE LA CASA SEMPRE PULITA E IN ORDINE

Come pulire i copridivani e i cuscini in casa? Stiamo parlando di due lavori che possono sembrare abbastanza noiosi, ma vanno assolutamente effettuati. Come già vi abbiamo segnalato, è possibile prevenire la polvere in casa. Nonostante ciò, è comunque necessario pulire in modo accurato i copridivani. Innanzitutto eliminate le briciole e la polvere superficiale, utilizzando la bocchetta dell’aspirapolvere o la rotellina adesiva levapelucchi. In presenza di piccole macchie non bisogna necessariamente sfoderare del tutto il divano. Lasciate tutto com’è e strofinate con una spugnetta inumidita con acqua e sapone di Marsiglia sulla macchia. Dopo di che, eliminate ogni traccia di sapone utilizzando un panno in microfibra bagnato. Vi consigliamo di leggere con attenzione l’etichetta, che indica le istruzioni di lavaggio. Quasi tutti i copridivano sono lavabili con acqua e in lavatrice.

COME PULIRE I CUSCINI: IL METODO SEMPLICE E VELOCE PER UN’ACCURATA PULIZIA

Ora vediamo insieme come pulire i cuscini a casa. Questo lavoro è semplice quando sono sfoderabili. In questi casi, bisogna semplicemente sfoderarli e lavare le fodere in lavatrice o a mano, tenendo conto delle istruzioni riportate sull’etichetta. Ogni tanto è opportuno pulire anche l’imbottitura interna, cospargendola con bicarbonato mescolato con qualche goccia di tea tree oil. Lasciate agire per 1 ora e, infine, rimuovete la polvere scuotendo il cuscino per bene. In presenza di macchia è necessario procedere rimuovendole singolarmente. Strofinate utilizzando un panetto di sapone di Marsiglia e poi risciacquate con un panno bagnato. Ed ecco che ora finalmente potrete vedere il vostro salotto ben ordinato, con i copridivani e i cuscini puliti.

