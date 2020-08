Come togliere le etichette adesive: la guida per ogni materiale

Come togliere le etichette adesive? Si tratta di un compito che sembra davvero impossibile da effettuare. Le troviamo dappertutto e quando arriva il momento di toglierle andiamo in crisi. Ma non bisogna temere, in quanto esistono alcuni accorgimenti in grado di aiutarci in questa difficile impresa. Abbiamo preparato per voi una guida, ideale proprio per togliere le etichette in modo efficace e semplice.

TOGLIERE LE ETICHETTE, COME FARE: LA GUIDA PER OGNI MATERIALE

Togliere le etichette adesive non è impossibile. Non bisogna affidarsi alla buona sorte, ma seguire determinati consigli. Qualunque sia il materiale da cui dobbiamo toglierle, è necessario trovare un buon sistema. Vi abbiamo già indicato due metodi efficaci, ma oggi vogliamo rivelarvi i passaggi precisi per ogni tipo di materiale. Non c’è etichetta che tenga, riuscirete a compiere questo lavoro in modo sicuro ed efficace, grazie a questte indicazioni.

Come togliere le etichette adesive dal tessuto . Basta bagnarle con dell’acqua fredda e attendere finché l’umidità non arriva alla colla. Dopo di che, con una pinzetta sollevate un lembo dell’etichetta e tiratela via con delicatezza. Se è adesiva è necessario, invece, scaldarla in modo che la colla sia sciolta. In questo caso, potete utilizzare un ferro da stiro o un phon. Se scegliere il primo elettrodomestico, vi consigliamo di coprire il tessuto con un foglio di carta e uno di alluminio.

. Basta bagnarle con dell’acqua fredda e attendere finché l’umidità non arriva alla colla. Dopo di che, con una pinzetta sollevate un lembo dell’etichetta e tiratela via con delicatezza. Se è adesiva è necessario, invece, scaldarla in modo che la colla sia sciolta. In questo caso, potete utilizzare un ferro da stiro o un phon. Se scegliere il primo elettrodomestico, vi consigliamo di coprire il tessuto con un foglio di carta e uno di alluminio. Come togliere le etichette dalla plastica . Utilizzate un panno in microfibra inumidito con alcol denaturato e strofinate sull’etichetta e sui residui di colla.

. Utilizzate un panno in microfibra inumidito con alcol denaturato e strofinate sull’etichetta e sui residui di colla. Come togliere le etichette dal vetro e dal metallo . Mettete l’oggetto in una bacinella riempita con acqua calda e un cucchiaio di detersivo per piatti. Lasciate in ammollo per almeno sei ore e poi tirate vie le etichette. Se dovesse restare qualche traccia di colla, basta passarci sopra una spugna morbida bagnata con acqua e sapone.

. Mettete l’oggetto in una bacinella riempita con acqua calda e un cucchiaio di detersivo per piatti. Lasciate in ammollo per almeno sei ore e poi tirate vie le etichette. Se dovesse restare qualche traccia di colla, basta passarci sopra una spugna morbida bagnata con acqua e sapone. Come togliere le etichette dal legno. Utilizzate una spugna bagnata con acqua calda e sapone di Marsiglia liquido per tamponare sull’etichetta che dovete rimuovere. Fate attenzione che l’acqua non coli sul materiale, in quanto è molto delicato. Attendete qualche minuto e quando l’acqua ha ammorbidito la colla provate a sollevare l’etichetta. Se risulta ancora difficile da togliere, basta ripetere l’operazione. Fino a che non avrete eliminato ogni residuo di colla continuate con questa tecnica.